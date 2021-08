Calberlah

Einen Filmstreifen mit einer von Schülern aus ganz Deutschland gemalten Menschenkette soll der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer im Herbst auf der Internationalen Raumstation ISS ausrollen. Dass die zehn Meter ruckelfrei aus der Kassette kommen, daran hat die Realschule Calberlah ihren Anteil. Und einige Bilder auf der Kassette sind von Drittklässlern der benachbarten Grundschule gemalt.

Steffen Jauch hält eine faustgroße graue Rolle in der Hand. Drin aufgewickelt ist ein zehn Meter langer Streifen mit einer gemalten Menschenkette. Durch einen Schlitz zieht der Fachlehrer der Realschule Calberlah den Streifen problemlos raus, so dass die gemalten Bilder darauf zu sehen sind. Es ist der Prototyp jener Filmrolle, die Ende August in den Weltraum zur ISS starten soll.

Zur Galerie „Made in Calberlah“ in den unendlichen Weiten: Die Realschule hat einen Beitrag geleistet zu einem Experiment des deutschen ESA-Astronauten Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation ISS.

Vor einem Jahr hat Jauch zusammen mit drei Neuntklässlern der Realschule an der Filmrolle getüftelt. Neun Versuche kamen aus dem 3D-Drucker, bis der Prototyp fertig war. Immer wieder mussten sie den Schlitz ändern, damit der Filmstreifen problemlos rausziehbar ist. Es gab auch sonst monatelang gut zu tun für das vierköpfige Team.

„Die drei haben recherchiert, wie groß der Standard-Astronauten-Daumen ist“, berichtet Jauch. Das war wichtig für die vier Löcher an der Seite der Filmkassette, diese durften nicht zu groß und nicht zu klein ausfallen. Die Daten dazu gab es nicht auf Deutsch zu lesen. „Das war angewandter Englisch-Unterricht.“ Darüber hinaus gab es CAD-Konstruktion als praktische Lektion. Und das Tüftlerteam um Jauch musste 500 Seiten Dokumentation zu Werkstoffbestimmung und mehr für ESA und NASA schreiben. „Für so ein einfaches Teil.“

Auszubildende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt machen mit

Aus dem Prototyp haben Auszubildende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, das mit der Realschule Calberlah zu dem Projekt kooperiert, aus Aluminium jene Kassette gefertigt, die Maurer ausrollen soll. Und eine Backup-Rolle, die noch in Köln deponiert bleibt, falls beim Flug ins All etwas passieren sollte.

Auf Weltraumspaziergang in der Turnhalle Eigentlich sind sie in der Turnhalle der Realschule Calberlah, aber sie sehen gerade die Internationale Raumstation ISS und dahinter die Erde vor sich. Und wenn sie sich umblicken, die Tiefe des Weltraums. Nacheinander setzen sich Timo Münzing und Saskia Ebel die VR-Brille auf, dabei hängen sie an zwei Ringen in waagerechter Lage über einer Matte und halten Joysticks in den Händen. Die beiden Lehrkräfte der Walter-Eucken-Schule in Karlsruhe sind begeistert von den Möglichkeiten, die die Realschule Calberlah ihren Schülerinnen und Schülern bietet. „Hier ist super viel möglich“, schwärmt Ebel. Münzing: „Ich finde das Gesamtkonzept genial.“ Die beiden haben seit einer Lehrveranstaltung Kontakt zu Steffen Jauch von der Realschule Calberlah und tauschen sich seitdem immer wieder fachlich aus. Drei Tage sind die Karlsruher in der „unterrichtsfreien Zeit“, wie Lehrer die Ferien nennen, in Calberlah. Dabei stellt Jauch ihnen das Weltraumprojekt für jeweils zwölf Mädchen und Jungen aus sechsten bis achten Klassen vor. Bei dem Projekt gibt es drei Wochen lang nach einer halben Stunde Kardio-Sport in sich abwechselnden Gruppen Robotik, die Schüler bauen bis zu 230 Meter hoch aufsteigende Modellraketen oder unternehmen solche Weltraumspaziergänge, wie sie die Gäste aus Karlsruhe gerade gemacht haben.

Ein Kinderhospiz und mehr als 400 Schulen in ganz Deutschland haben an den Bildern gearbeitet. Ganz vorn dabei die Grundschule Calberlah, von der 48 Drittklässler mitmachten. Auch Fünft- und Sechstklässler der Realschule schickten Bilder ein. Diese sind jedoch auf einem USB-Stick, der in der Kassette mit in den Weltraum fliegt – so wie alle Bilder, die es sonst nicht auf den ausrollbaren Filmstreifen geschafft haben.

Jetzt hofft Jauch, dass sich der Start der SpaceX-Rakete CRS-23 Ende August wegen schlechten Wetters verzögert. Dann fiele der Abflug nämlich in die Schulzeit, und je nach Pandemielage könne die Schule ein Live-Online-Event aus dem Start machen. Die Rakete soll vom Startplatz der legendären Apollo-11-Mission abheben. „Das ist schon geil“, schwärmt Jauch.

Das Weltall-Geschenk für die beteiligten Schulen

Maurer selbst soll Ende Oktober in den Weltraum starten. Am Ende seiner Mission werde er die Filmrolle wieder mitbringen, die beteiligten Schulen bekämen dann ihren Beitrag als Filmschnipsel überreicht – auch die Grundschule Calberlah, sagt Jauch. Sie könnte dann einen Filmstreifen präsentieren, der wirklich im Weltraum war.

Von Dirk Reitmeister