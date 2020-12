Wenn Gräben zuwuchern oder vermüllt sind, kann Wasser nicht mehr ablaufen. Einer der Gründe, weshalb die Riede in Allerbüttel in den vergangenen Jahren immer wieder über die Ufer getreten ist. Der Umwelt- und Wegeausschuss sah sich aber auch die Durchlässe unter Straßen an und brachte die Pläne für ein Regenrückhaltebecken voran.