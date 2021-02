Hochwasser in Isenbüttel: Wie lässt sich der Ort bei Starkregen schützen?

Isenbüttel

Mit einer Menge Wasser, das oft nicht da ist, wo es sein soll, beschäftigte sich jetzt der Umweltausschuss der Gemeinde Isenbüttel. Es ging um die Regenentwässerung im Wohngebiet am Tankumsee, um den Hochwasserschutz in Isenbüttel und um eine Analyse der Starkregengefährdung. Tenor bei allen Themen: Es gibt weiteren Beratungsbedarf.

Am Tankumsee stehen bei Starkregen oft Grundstücke unter Wasser. Woran das liegt und was man dagegen tun kann, sollte eine Firma untersuchen. Zum Hintergrund: Bei der Umwandlung in ein allgemeines Wohngebiet sei aus Kostengründen auf den Bau einer Regenwasserkanalisation verzichtet worden, so Verwaltungsmitarbeiter Kai Krink. Deshalb müsse auf den Grundstücken genügend Platz bleiben, um das Regenwasser versickern zu lassen. Zudem kümmert sich die Gemeinde um die Gräben. Nun wurde in einigen Teilen des Gebietes aber ein hoher Grundwasserstand festgestellt, der die Versickerung des Wassers erschwert.

Das Gutachten der Firma empfiehlt deshalb dezentrale Versickerungsmulden oder alternativ eine Direkteinleitung über Vorfluter für besonders sensible Bereiche. Der Ausschuss empfahl, dass die Verwaltung zusammen mit Unterer Wasserbehörde, Wasserverband und Aller-Ohre-Verband einen Vorschlag zur Umsetzung von Maßnahmen zur Entwässerung erarbeitet.

An der Hehlenriede könnten neue Mess-Pegel vor Hochwasser warnen

Als flächenübergreifendes Thema sah der Umweltausschuss den Hochwasserschutz. Konkret ging es in der Sitzung um Mess-Pegel in der Hehlenriede und weitere Zuflüsse zum Allerkanal. Eine Firma hatte dazu ein Angebot erstellt. An den Standorten Stapelteiche in Meine, Edesbüttel, Allerbüttel und Rötgesbüttel sollen demnach neue Pegel eingebaut werden. Der Pegel am Triftweg in Isenbüttel soll reaktiviert werden. An die Pegel, die den Wasserstand kontinuierlich messen sollen, könnte ein Alarmsystem angeschlossen werden, das zum Beispiel Feuerwehr und Bauhof informiert, falls ein Hochwasser droht. „Dann könnten frühzeitig entsprechende Vorbereitungen getroffen werden“, erläutert Kai Krink. Die Kosten würden sich auf knapp 35 000 Euro für den Aufbau plus jährliche Wartungskosten belaufen. Der Ausschuss stimmte deshalb dafür, das Thema zunächst mit anderen vom Hochwasser betroffenen Gemeinden zu besprechen.

Weiteren Beratungsbedarf sah der Ausschuss hinsichtlich der Gefahren durch Starkregen. Ein Planungsbüro hatte eine Analyse angeboten, die zeigen soll, welche Wege sich das Wasser sucht, wie man es eindämmen kann, und wo welche Schutzmaßnahmen helfen. Der Ausschuss empfahl, Gespräche mit dem Regionalverband und anderen betroffenen Gemeinden zu führen. Eine alleinige Betrachtung von Isenbüttel würde das Problem demnach nicht lösen.

