„Himmlisch“ heißt die neue Fotoausstellung in Isenbüttels Rathaus

Isenbüttel

„Himmlisch“ heißt die neue Ausstellung der Isenbütteler Fotogruppe im Samtgemeinderathaus. Mit diesem Titel lassen sich die dort gezeigten Bilder nicht nur inhaltlich treffend umschreiben, sondern zweifellos auch qualitativ. Mindestens ein halbes Jahr sind die Aufnahmen im Rathaus zu den Öffnungszeiten für Publikum zu sehen.

Wie schon im Vorjahr verzichtete die Fotogruppe um Bernd G. Wewior pandemiebedingt auf eine Vernissage. Der AZ bot sich aber die Chance, die Bilder bereits vorab zu sehen. „Es sind so viele wie nie zuvor“, macht Wewior Lust auf einen Besuch des Rathauses. Dem Thema entsprechend richteten er und seine Mitstreiter Andreas Schemmerling, Frank Grimm, Hartmut Willenberg, Janet Vennemann, Manfred Jeske, Manuela Behrens, Petra Fehse, Reinhard Kaehler und Reinold Wagner ihr Augenmerk auf den Himmel. „Viele Bilder haben am unteren Rand ein paar Finger breit Horizont, der Rest ist Himmel“, erzählte Wewior. Und der kommt in allen erdenklichen Facetten daher: mit beeindruckenden Wolkenformationen oder intensiver Abendsonne, in strahlendem Blau oder herbstlichem Grau.

Einen Blitz zu fotografieren erwies sich als „wesentlich schwieriger als gedacht“

Verständigt hat sich die Fotogruppe aufs Thema vor einem halbem Jahr. Mancher durchforstete zunächst seine Festplatten nach geeigneten Motiven, denn „über einen tollen Himmel ist in seiner Laufbahn sicher jeder von uns schon mal gestolpert“, sagt Wewior. Andere machten sich gleich frisch ans Werk. Wewior etwa hoffte, bei einem Gewitter endlich mal einen Blitz zu fotografieren. Das entpuppte sich als „wesentlich schwieriger als gedacht“, erinnert er sich. Auf gerade einmal zwei von 26 Fotos konnte man letztlich einen Blitz sehen. Eines davon findet sich jetzt in der Ausstellung wieder.

Und Frank Grimm sticht mit einer gänzlich anderen Herangehensweise ans Thema hervor. Er nutzte einen azurblauen Himmel, um das eigentliche Motiv in Szene zu setzen: eine aus der Froschperspektive aufgenommene Schmucklillie. „Dafür habe ich auf dem Boden gelegen“, berichtet er. Nach „bestimmt 20 Versuchen“ war er mit dem Ergebnis zufrieden. Oder wie Wewior es sagt: „Das ist ein affengeiles Bild.“ Er und auch Schemmerling kennen diese Verbissenheit übrigens nur zu gut. Auch sie liegen oft „stundenlang auf der Lauer, bis endlich alles passt“ oder die bessere Hälfte kurz davor ist, eine Suchmeldung im Radio zu veranlassen.

Konstruktive Kritik aus der Gruppe hilft dabei, morgen bessere Bilder zu machen als heute

Gelegentlich findet sich der perfekte Bildausschnitt erst zuhause in der Nachbearbeitung am Computer. Hochauflösende Kameras erlauben es zum Glück, auf große Teile des ursprünglichen Fotos ohne nennenswerten Qualitätsverlust zu verzichten. Den Bildausschnitt verkleinern, drehen oder verschieben – „So kann selbst ein jahrealtes Foto eine völlig neue Wirkung entfalten“, sagt Schemmerling. Überhaupt holen die Mitglieder der Gruppe im Dialog das Maximum aus ihren Fotos heraus. „Unser Ziel ist es, morgen bessere Bilder zu machen als heute“, erklärt Wewior. Die stets konstruktive Kritik aus der Gruppe hilft dabei ungemein und ist allen willkommen.

„Himmlisch“ soll wenigstens sechs Monate zu sehen sein und ist auch wieder in Kalenderform zu haben. Derweil widmet sich die Fotogruppe dem nächsten Thema: „Nah dran“ oder „Näher dran“. Was nach einem Job für Makro-Objektive klingt, „ist auch ohne teure Zusatzausrüstung zu schaffen“, verweist Wewior darauf, wie leistungsstark sogar Smartphone-Kameras mittlerweile bei Detailaufnahmen sind. Die Herausforderung sei daher eher, „herauszufinden, was besonders toll aussieht, wenn man ganz nah heran geht“, sagte er. Man darf auf die Ergebnisse schon jetzt gespannt sein.

Von Ron Niebuhr