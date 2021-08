Calberlah

Das Pflegeheim erweitern und dann gleich um Betreutes Wohnen ergänzen: In Calberlah soll bald der Startschuss für ein großes Bauprojekt fallen. Investor Andre Kepper, Bürgermeister Thomas Goltermann und stellvertretender Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus stellten am Montagnachmittag das Projekt vor.

Noch gibt es südwestlich des DRK-Pflegeheims in Calberlah eine brach liegende Fläche. Am Rand parken Autos, bis zur Bebauung weiter im Süden wuchert das Kraut. Wer dort durchstapft, muss mit „Tretminen“ rechnen. Wohl nicht mehr lange. Laut Kepper hat der Landkreis Gifhorn die Baugenehmigung für Ende August/Anfang September zugesichert. Und dann sollen die Bagger kommen.

26 Pflegeplätze und 35 Service-Wohnungen: Auf dieser Brachfläche in Calberlah südwestlich des DRK-Pflegeheims soll dessen Neubau-Trakt entstehen. Quelle: Sebastian Preuß

Kepper ist nicht nur der ausführende Architekt, sondern vertritt auch die Investorengruppe Zierold Kepper Grundstücksverwaltung GbR. Er will an der Stelle einen energieeffizienten Winkelbau setzen. Im eingeschossigen Teil, das an den bestehenden Komplex anschließen wird, sollen 26 weitere Pflegeplätze entstehen. Der Trakt mit zwei Geschossen plus Dachgeschoss daneben soll 35 Wohneinheiten für Betreutes Wohnen bieten. Wenn alles klappt, soll der kleinere Teil Anfang 2023 fertig sein, der Rest spätestens Ende 2023/Anfang 2024.

Größere Probleme durch Fachkräfte- und Baustoffmangel erwartet Kepper nicht. „Wir arbeiten seit 25 bis 30 Jahren mit den selben Firmen zusammen.“ Eher sei mit steigenden Preisen zu rechnen. Zu einer Investitionssumme wollte sich Kepper nicht äußern.

Was Calberlah als Wohnort attraktiv macht Bahnhof gleich in der Nähe, es gibt Ärzte, Apotheke und Supermärkte, nahe des Pflegeheims auch Mehrgenerationenspielplatz und Boulebahn, eine Dirt-Bike-Strecke für junge Leute ist geplant: Calberlah sei ein attraktiver Wohnort, sagt Bürgermeister Thomas Goltermann. Nun komme auch noch Betreutes Wohnen dazu. Darüber freut er sich, denn: Nur weil man sich nicht mehr um ein großes Haus mit Garten kümmern will oder kann, muss man künftig als Calberlaher nicht mehr wegziehen und sein soziales Umfeld verlassen. Und wenn es nur „über den Kanal“ wäre. Doch es geht nicht nur um Calberlaher. Das Service-Wohnen in Isenbüttel sei komplett ausgebucht, weiß Jannis Gaus, stellvertretender Samtgemeindebürgermeister. Da sei das Angebot in Calberlah dann eine sinnige Alternative – etwa für Senioren, die in die Nähe ihrer in Calberlah oder der Samtgemeinde lebenden Angehörigen ziehen wollen.

Das DRK soll auch den neuen Trakt betreiben

Die Investoren nutzen 4 000 Quadratmeter, die die Samtgemeinde Isenbüttel ihnen überlassen hat, und 3 000 Quadratmeter vom DRK. Das betreibt das bestehende Pflegeheim und soll auch den Neubau übernehmen, so Kepper. „Altenheim und Betreutes Wohnen haben Synergieeffekte.“

50 Parkplätze geplant – auch mit E-Ladesäulen

Einen Parkplatz mit 50 Stellplätzen und E-Ladesäulen plant Kepper auch. Sehr zum Gefallen von Goltermann, der jetzt ein Halteverbotsschild an der Einfahrt zum Pflegeheim aufgestellt hat, weil dort parkende Autos immer wieder dem Rettungsdienst im Wege gestanden hatten. Ein Parkplatz werde die Situation endgültig entschärfen.

Von Dirk Reitmeister