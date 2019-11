Isenbüttel

Um 13 Uhr am Mittwoch kam der Alarm: Vermisste Person am Elbeseitenkanal. Auf dem Wanderparkplatz westlich der Kanalbrücke über die Kreisstraße 114 stand das Auto einer Frau, auf dem westlichen Uferweg des Kanals waren ihre Schuhe entdeckt worden. Aber von der Frau fehlte jede Spur. Die Feuerwehren aus Isenbüttel und Calberlah sowie mehrere Rettungswagen und Polizei sind vor Ort, die Suche dauert an. Die AZ berichtet.

Von Dirk Reitmeister