Isenbüttel

Bei der Sanierung der Isenbütteler Ortsdurchfahrt sind erneut Probleme aufgetreten, die im Vorfeld nicht abzusehen waren. Diesmal geht es um den Kanalbau. Der eigentliche Zeitplan sei damit nicht mehr zu halten, teilt Bürgermeisterin Tanja Caesar im Baustellen-Newsletter der Gemeinde mit.

Zum einen haben sich demnach die Leitungen in den Nebenanlagen als „enger und vielfältiger erwiesen als ursprünglich angenommen“. Zum anderen wurden neue Schäden entdeckt. Und zu allem Überfluss seien die Kanalrohre „auch noch unsachgemäß verlegt worden“.

Erst Mitte September war festgestellt worden, dass entlang der Hauptstraße eine 700 Meter lange neue Trinkwasserhauptleitung verlegt werden muss. Zwar ist die alte, rund 60 Jahre alte Leitung grundsätzlich intakt, jedoch liegen in ihrem Rohrbett Steine, die bei den Bauarbeiten die Leitung beschädigen könnten. Deshalb entschloss sich der Wasserverband, die alte Leitung zu ersetzen.

Die erneuten Probleme kamen für die Gemeinde überraschend

Laut Gemeindedirektor Klaus Rautenbach sind die nun entdeckten Kanalschäden im gesamten Verlauf der Baustelle aufgetreten. Die Gemeinde wolle unter den Nebenanlagen der Straße, also unter Bürgersteigen und Radwegen, auch „Leerrohre für die Telekommunikation“ verlegen. Und dabei werde es jetzt enger als gedacht. „Die Nebenanlagen dürfen nicht breiter werden als sie sind. Das macht es in der Bauausführung komplizierter“, erklärt der Gemeindedirektor. Zudem wurde demnach beim Öffnen der Nebenanlagen festgestellt, dass der Unterbau stellenweise in keinem guten Zustand ist und nun verstärkt werden muss. „Damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Rautenbach.

All das hat zur Folge, dass der Zeitplan nun schon zum wiederholten Mal durcheinander gerät. So können durch die neuen Probleme die Hochborde nicht mehr wie vorgesehen bis Weihnachten eingebaut werden. Zudem sollte im aktuellen Baustellenbereich eigentlich schon eine erste Asphalt-Tragschicht aufgebracht werden – auch das lässt sich nun nicht mehr vor Weihnachten umsetzen. „Dadurch wird die Hauptstraße in diesem Jahr nicht mehr durchgängig befahrbar sein“, schreibt die Bürgermeisterin. Bis ins neue Jahr hinein werde es zu teilweisen Sperrungen der Hauptstraße kommen. Wann und wo das sein werde, teile die Gemeinde mit, sobald die Termine abzusehen sind.

Vom 23. Dezember bis zum 11. Januar macht die Baufirma Weihnachtspause

Letzter Arbeitstag der Baufirma in diesem Jahr wird der 23. Dezember sein. Die Wiederaufnahme der Arbeiten ist für den 11. Januar geplant. Bis dahin wird die Hauptstraße in Höhe der Grundstücke 23 und 24 gesperrt bleiben.

„Man muss flexibel sein. Es gibt zwischendurch immer Situationen, die schwierig sind“, sagt Gemeindedirektor Rautenbach zum bisherigen Verlauf der Bauarbeiten. Etwa wenn schwere Lastwagen durch enge Wohnstraßen fahren und beinahe hängen bleiben. „Und das, obwohl die Umleitungsbeschilderung eindeutig ist“, so Rautenbach. Die Frage sei dann, ob man eine Straße generell sperren können, wie von Anwohnern vorgeschlagen. „Das hat dann aber auch Auswirkungen auf Rettungsdienst und Feuerwehr, die ihre Anfahrtszeiten einhalten müssen. Da muss man genau hinschauen“, erklärt der Gemeindedirektor.

Verschoben wurde ihm zufolge auch die Erneuerung des Bahnübergangs im Bereich Bornsiek. Diese war eigentlich für die Herbstferien geplant und soll jetzt in den Osterferien des kommenden Jahres vorgenommen werden. „Die Bahn hat die Maßnahme verschoben“, sagt Rautenbach.

Von Christian Albroscheit