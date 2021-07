Isenbüttel

Die Bauarbeiten an der Landesstraße 292 stehen vor der nächsten heißen Phase, so dass bei Isenbüttel eine weitere Vollsperrung naht. Es geht um den Bahnübergang am Bornsiek. Dort hat nun auch die Deutsche Bahn als Betreiber der Gleisstrecke in das Großprojekt eingegriffen.

Da fehlt doch was, dürfte sich so mancher Verkehrsteilnehmer am Wochenende gedacht haben. Der Bahnübergang am Bornsiek kam unvermittelt, denn Andreaskreuze und Signaltechnik waren nicht mehr da. Sicherheitskräfte machten die Straßen mit einer rotweißen Sicherheitsgirlande dicht, wenn ein Erixx nahte. Inzwischen ist eine provisorische Schranken- und Signalanlage aufgestellt.

Jetzt ist sie weg: Die alte und störanfällige Signaltechnik am Bornsiek bei Isenbüttel ist abgebaut. Die Bahn erneuert den gesamten Bahnübergang grundlegend. Quelle: Archiv

Wo doch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die L 292 vom Abzweig Alte B 4 bis zum Elbeseitenkanal erneuert, darf auch die Bahn nicht nachstehen, wenn es um den völlig veralteten Bahnübergang mit seiner museumsreifen Signaltechnik geht. Dieser wird „auf den neuesten Stand der Technik gebracht“, schreibt eine Bahnsprecherin der AZ auf Nachfrage.

Dabei gehe es nicht nur um die Signaltechnik. „Auf Grund der starken Befahrung durch Schwerlasttransporte wird eine Gleistragplatte aus Beton eingebaut.“ Auf Bitte der Landesbehörde verbreitere die Bahn die Straße im Bereich des Bahnübergang. Die Bahn ist auf einer Strecke von bis zu 27 Meter weit in beide Richtungen vom Gleis weg auch für den Straßenbau zuständig.

Großbaustelle Isenbüttel: Die Landesstraße 292 wird zwischen Alter B 4 und Elbeseitenkanal grundlegend erneuert. Das erfordert bei Verkehrsteilnehmern und Anwohner viel Geduld. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Straßenverkehr: Ein Monat Vollsperrung steht bevor

Und das wird dauern und behindern. Die Vorbereitungen begannen Mitte Juni, die Bahn rechnet mit Bauarbeiten bis 1. September. Vor allem der Straßenverkehr wird betroffen sein. „Für die Phase der Straßenarbeiten muss die Straße voll gesperrt werden“, so die Bahnsprecherin. Geplant ist die Vollsperrung vom 21. Juli bis 23. August. Der Geh- und Radweg wird weiterhin benutzbar sein, allerdings kann es an einzelnen Tagen zu Einschränkungen kommen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Wann die Bahnpendler auf den Bus umsteigen müssen

Am Wochenende des 24. und 25. Juli trifft es auch den Schienenverkehr. Dann will die Bahn nämlich die massive Gleistragplatte und die neuen Schienen einbauen. Erixx kündigt bereits auf seiner Homepage einen Ersatzverkehr zwischen Rötgesbüttel und Gifhorn (Süd) mit Bussen an. Dazu fährt der Erixx nach Uelzen in Braunschweig jeweils etwa 20 Minuten früher ab als zum regulären Fahrplan, der Zug in Richtung Braunschweig kommt jeweils fast eine dreiviertel Stunde später an. Ansonsten finden zahlreiche Arbeiten auch nachts statt, um den Zugverkehr nicht zu behindern.

Von Dirk Reitmeister