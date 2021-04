Isenbüttel

Viele Isenbütteler brauchen in den kommenden Wochen doppeltes Durchhaltevermögen: zum einen wegen Corona, zum anderen wegen der Baustelle Hauptstraße. Zwischen Mattes-Kreisel und Mittelstraße tut sich einiges, was direkt nach Ostern deutliche Einschränkungen mit sich bringen wird.

An der Nordseite erstreckt sich der neu gepflasterte Gehweg schon vom Kreisel bis in Höhe Penny-Zufahrt. An der Südseite sind die Arbeiter noch am pflastern, da liegen die Steine bis zur Höhe des Küchengeschäfts. Hin und wieder rollen Anwohner-Autos und die Post über die provisorische Fahrbahn. Damit soll ab Dienstag, 6. April, Schluss sein. Bis dahin müssen die Anwohner ihre Fahrzeuge von den Grundstücken entfernen und vorläufig auf dem Penny-Parkplatz abstellen. Denn es wird ernst auf dem Abschnitt.

Zur Galerie Jetzt heißt es für Anwohner der Hauptstraße noch einmal: Zähne zusammen beißen und durch. Sie müssen im April mit deutlichen Einschränkungen durch die Bauarbeiten klar kommen. Dafür soll danach asphaltiert sein.

„Unmittelbar nach Ostern treffen wir die Vorbereitungen für die Asphaltierung“, sagt Gemeindedirektor Klaus Rautenbach. „Das wird sehr aufwändig.“ Und: „Ab 19. April wird es brenzlig“, macht Rautenbach die Betroffenen schonmal auf etwas gefasst. Denn dann werde auch der Penny-Parkplatz gesperrt. „Das wird eine Herausforderung.“

Denn dann soll die Asphaltiermaschine kommen und der Hauptstraße von der Einmündung Ringstraße nahe des Kreisels bis zur Mittelstraße die endgültigen Decken verpassen. Am 28. April soll das laut Rautenbach „überstanden sein“. Auch die Geh- und Radwege sollen dann fertig sein. Die Anwohner seien bereits per Postwurfsendungen informiert.

Wo Anwohner dann noch parken können

Es wird eng, was Parkraum im Ortskern angeht. Dann gebe es neben dem Gutsplatz nur noch in geringem Maße öffentlichen Parkraum, zum Beispiel in der Molkereistraße, Am Damm oder auch rund um das Rathaus, teilt Rautenbach mit. „Aus diesem Grund haben sich der Hotelbetrieb Frederick Meyer und der Bauernhof Henning Müller bereit erklärt, nach Absprache einen Teil ihrer privaten Parkfläche zur Verfügung zu stellen.“ Die Grundstücke an der Hauptstraße werden zu Fuß über die Gehwege erreichbar bleiben.

Die Verkehrsführung mit den bisherigen Umleitungsstrecken bleibt bestehen. So ist auch die Ringstraße vom Mattes-Kreisel weiterhin zu erreichen. Dieser Abschnitt der Hauptstraße bleibt erst einmal außen vor, was das Asphaltieren angeht, so Rautenbach. Wann er dran sein wird, sei noch unklar. Der Kreisel selber ist in der nächsten Phase an der Reihe.

Was ist mit den Rettern?

„Für Rettungsdiensteinsätze gibt es keine besondere Regelung, hier geht die Landesstraßenbaubehörde davon aus, dass für sie die Sperrung nicht gilt und die Einsatzorte trotz der Maßnahme erreicht werden können“, so Rautenbach weiter. „Hier wird die Baufirma im konkreten Einzelfall auch unterstützen.“

Von Dirk Reitmeister