Kaum haben sich die Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsführung in Isenbüttels Großbaustelle gewöhnt, wird jetzt wieder alles anders. Nicht nur, dass die Calberlaher Straße seit Montag Einbahnstraße ist, voraussichtlich in einer Woche läuft es auch im Ortskern ganz anders.

Auf der Calberlaher Straße rollt der Straßenverkehr jetzt nur noch nach Westen, also in den Ort Isenbüttel hinein. Wer nach Osten will, muss über Moorstraße, Tangente und Haustenbecker Straße fahren. Denn auf der Fahrspur ortsauswärts liegen jede Menge Rohrleitungen, und zwei Facharbeiter verschweißen und verkleben sie gerade. Daraus wird die neue Abwasserdruckleitung, die sie in den Wochen zuvor schon unter den Geh- und Radweg zum Bornsiek verbuddelt haben und die sie jetzt unter die Calberlaher Straße und demnächst auch unter die Hauptstraße eingraben wollen.

Zur Galerie Die Großbaustelle in Isenbüttel geht in eine neue Phase: Seit Montag ist die Calberlaher Straße eine Einbahnstraße, und demnächst ändert sich auch die Verkehrsführung im Ortszentrum.

Innerorts hat sich noch nichts geändert. Der Verkehr, der vom Lidl-Kreisel reinkommt, wird am Abzweig Mittelstraße in Richtung Wasbüttel geleitet. Anlieger können dort mit einer 180-Grad-Kehre im Uhrzeigersinn um die Mittelinsel herum zurück auf die Hauptstraße – bis in Höhe Molkereistraße Ende im Gelände ist. Wer aus Richtung Westen vom Liststraßen-Kreisel auf die Hauptstraße fährt, erreicht über diese als Einbahnstraße noch den Penny-Markt und kann von dort über die Ringstraße – ebenfalls Einbahnstraße – zurück oder über den breiten Gehweg, der provisorische Straße ist, zum Gutsplatz weiter.

Die Geschäfte sind erreichbar. „Ich habe viele Handzettel verteilt“, sagt Cornelia Remmert, Inhaberin des Wein- und Blumenfachgeschäfts Ny Linje. Allein vergangene Woche habe sie kurz hintereinander drei Auswärtigen geholfen, die herum geirrt seien. Die Ausschilderung sei nicht verbessert worden. Das kreidet auch Holger Schmidt der Gemeinde an. Er macht die Urlaubsvertretung für seine Frau Corinna in deren Kiosk Lolli Pop, denn eine externe Kraft können sie sich nicht mehr leisten, hätten schon eine Mitarbeiterin entlassen müssen.

Den Geschäften fehlt die Laufkundschaft

Die Laufkundschaft fehle, sagt Schmidt. Das bedeute einen Einbruch von 50 Prozent. „Wir versuchen irgendwie, das durchzuziehen.“ Auch wenn er berufstätig und man auf die Einnahmen nicht dringend angewiesen sei – man wolle den Kiosk am Leben halten.

Gemeinde mit Baufortschritt zufrieden Beim Infoabend im Januar zur Sanierung der Hauptstraße hatten viele Isenbütteler ihre Skepsis nicht verhehlt, was Terminpläne und Baufortschritt angeht. Gemeindedirektor Klaus Rautenbach räumt heute ein: „Ich habe ganz große Angst vor der Maßnahme gehabt.“ Doch nach den ersten fast zwei Monaten Bauzeit atmet er etwas durch. „Wir sind mit dem Baufortschritt sehr zufrieden.“ „Die haben ganz schön Gas gegeben“, lobt Rautenbach die Bauarbeiter. „Sie waren teilweise mit vier Bautrupps da.“ Wenn es so weiter gehe, könne die Gemeinde zufrieden sein. Auf der einen Seite möglichst wenig Umleitungs- und Schleichverkehr im Ort, auf der anderen Seite klagen Geschäftsleute über den Verlust des Durchgangsverkehrs. Rautenbach: „Ich weiß, dass es Gewerbetreibende gibt, die furchtbar mit uns schimpfen.“ Die Gemeinde versuche, ihnen entgegen zu kommen, könne aber nicht jeden Schilder-Wunsch erfüllen. Zumindest kommt es laut Rautenbach jetzt seltener vor, dass sich noch Lastwagen im Ort verirren, die nicht als Lieferverkehr durchgehen. Vor Ort ist zu hören, dass immer wieder mal Sattelschlepper in der zu engen Ringstraße stranden. Regelmäßig ist auch die Polizei in Isenbüttel und schaue auf Umleitungsstrecken nach dem Rechten, bestätigt Sprecher Thomas Reuter. „Wir stellen relativ wenig Verstöße fest.“

Schmidt ist gespannt, wie demnächst der Verkehr laufen wird. Denn bald wird die Hauptstraße dort, wo sie jetzt noch Einbahnstraße ist, komplett dicht gemacht – nämlich zwischen der Einmündung der Ringstraße am Kreisel und der Penny-Zufahrt, die weiter offen bleibt. Der Verkehr läuft dann über die Ringstraße, deren Einbahnstraßenregelung umgedreht wird.

Von Penny bis Mittelstraße bald Einbahnstraße

Gleichzeitig soll die bislang komplett gesperrte Hauptstraße von der Penny-Zufahrt bis zur Mittelstraße zur provisorischen Einbahnstraße werden, die Autos kehren vom Gehweg entlang der St. Marien-Kita zurück auf die Straße.

Termin steht noch nicht fest

Bis dahin gibt es noch etwas zu tun auf diesem Abschnitt der Hauptstraße. Sie ist zurzeit noch fast einen halben Meter unter das bisherige Niveau ausgekoffert, eine Querung der Baustelle in Höhe Molkereistraße ist auch Fußgängern und Radfahrern gerade nicht möglich. Ob die neue Verkehrsführung im Ortskern bereits ab kommender Woche läuft, steht laut Landesbehörde noch nicht 100-prozentig fest. Sie werde rechtzeitig informieren.

