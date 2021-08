Ribbesbüttel

Sebastian ist ungefähr zwei Jahre alt, ziemlich schwarz und hat auf der Brust ein paar weiße Haare. Der Kater ist im Tierheim in Ribbesbüttel gelandet, weil er sich nicht mit der Erst-Katze in seinem früheren Zuhause vertragen hat. Da diese schon länger im Haushalt lebte, musste Sebastian ausziehen, „und so kam er zu uns ins Tierheim“, sagt Tierheimleiterin Stefanie Söchtig. Sie beschreibt Sebastian als einen netten Kater, der in seinem neuen Zuhause gerne wieder Freigang genießen möchte. „Leider verträgt er nicht jedes Futter, und es hat eine Weile gedauert, bis wir das passende Dosenfutter für ihn gefunden haben“, sagt Stefanie Söchtig. Die monatlichen Futterkosten liegen bei etwa 60 Euro. „Mit dieser speziellen Sorte hat Sebastian gut zugenommen und auch keinen Durchfall.“ Ansonsten sei der freundliche Kater gesund und munter, und „wir können uns sogar vorstellen, dass es im Zusammenleben mit einem katzenverträglichen Hund keine Probleme gäbe“.

Wer Sebastian kennenlernen möchte, erreicht das Tierheim montags bis freitags zwischen 10 und 11 Uhr unter Tel. (05374) 44 34, außerdem montags, dienstags und freitags zwischen 14.30 und 15.30 Uhr.

Von der AZ-Redaktion