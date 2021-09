Ribbesbüttel

Es wird nun wirklich Zeit, dass Lilo ein eigenes und endgültiges Zuhause findet, meinen die Tierschützer vom Tierheim in Ribbesbüttel zum heutigen „Tier der Woche“. Die etwa dreijährige Katze ist vor einem halben Jahr als Fundtier ins Tierheim gekommen „und hat uns in den ersten Wochen immer wieder Sorgen bereitet“, berichtet die stellvertretende Tierheimleiterin Janina Bieling. Lilo fraß sehr mäkelig, hat das Futter teilweise sogar komplett verweigert, und immer wieder hatten die Tierschützer den Eindruck, dass der Stubentiger Schmerzen im Rücken hat.

Die Muskulatur ist wegen einer Fehlbildung an der Wirbelsäule verspannt

„Nach vielen Untersuchungen wissen wir nun, dass Lilo eine Fehlbildung an der Wirbelsäule hat. Diese sorgt dafür, dass ihre Muskulatur regelmäßig verspannt ist und dadurch Schmerzen verursacht“, so Janina Bieling. Nach ein paar Einheiten mit einer Stoßwellentherapie ist der Tierarzt sehr zuversichtlich, dass die Abstände zwischen den Therapien immer länger werden können und bald gar keine Therapie mehr erforderlich ist.

Schon länger lebt Lilo in einer Pflegestelle, wo es allerdings auch andere Tiere gibt – und damit hat sie ein Problem, das wird ihr zu viel. Lilo ist verschmust und anhänglich, zeigt aber auch sehr direkt, wenn ihr etwaas nicht gefällt. Und mit dem Fressen ist sie immer noch etwas mäkelig. Am liebsten frisst sie in Gesellschaft ihres Menschen. Wer Lilo ein ruhiges und verständnisvolles Zuhause ohne Kinder geben kann – mit der Möglichkeit auf Freigang nach der Eingewöhnungsphase –, kann sich unter Tel. (05374) 44 34 melden.

Von der AZ-Redaktion