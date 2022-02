Isenbüttel

Eine denkwürdige Sitzung erlebten der Gifhorner Kreistag und seine Gäste am Mittwoch in Roths Feierwerk in Isenbüttel. Die wichtigsten Beschluss-Themen der Tagesordnung gerieten fast zur Randerscheinung. Das Thema Corona bestimmte den Nachmittag. Ebenso ein holpriger Ablauf der Sitzung.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger verfolgen die Sitzung. Auf die zehnminütige Einwohnerfragestunde müssen sie rund eine Viertelstunde warten, bis der Kreistag unter anderem über die Tagesordnung fertig diskutiert und abgestimmt hat. Dann kann eine Gifhornerin endlich am Rednerpult nach dem Sinn einer Maskenpflicht draußen bei Spaziergängen fragen. Sie setzt danach ihre FFP2-Maske auf, geht einmal durch den Versammlungssaal zurück zum Publikum, setzt ihre Maske ab und reicht sie der nächsten Einwohnerin, die am Rednerpult ihrem Unmut Luft machen will und sich genau diese Maske für den Weg dorthin aufsetzt.

Maskenpflicht bei „Montagsspaziergängen“: Das kritisierten Zuschauer des Kreistags in der Einwohnerfragestunde. Quelle: Lea Behrens Archiv

Der Einwohner danach geht gleich ganz ohne Maske nach vorn. Dabei bleibt es auch nach mehrfacher Aufforderung von Ratsvorsitzendem Horst Schiesgeries (CDU), doch bitte eine Maske aufzusetzen. Der Bürger raunt ihm eine Begründung zu, was nicht im ganzen Saal zu verstehen ist, und darf dann doch seine Sorgen über die Zukunft der Kinder angesichts der Corona-Einschränkungen kund tun. Später wird er von seinem Sitzplatz aus für einen AfD-Antrag stimmen. Die Belehrungen, er sei kein Kreistagsmitglied und habe kein Stimmrecht, nimmt er offenbar mit Gleichmut hin.

Landrat Tobias Heilmann gibt einen Überblick über die Corona-Lage im Landkreis und berichtet über die Standortsuche des Volkswagen-Konzerns für das Trinity-Werk. „Wir gehen optimistisch und zuversichtlich in die Aufsichtsratssitzung am 4. März.“ Konkreter wird er nicht.

Der Kreistag diskutiert über den Tagesordnungspunkt 8, in dem die Gruppierung Die Fraktion, zu der die Satire-Partei Die Partei gehört, eine Schweigeminute für Corona-Tote beantragt und die AfD eine Schweigeminute für alle Toten. Da wird Schiesgeries auf einen Zuschauer mit Hut auf dem Kopf und Handy in der Hand aufmerksam.

Filmender Zuschauer beruft sich auf Pressefreiheit

Er fordert den Mann mehrfach auf, das Filmen einzustellen und das Video umgehend zu löschen. Der Mann beruft sich ebenso mehrfach auf Artikel fünf des Grundgesetzes zur Pressefreiheit. Schiesgeries antwortet mit dem Hausrecht. Ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung spricht mit dem Bürger. Der Mann mit Hut verlässt wenig später die Sitzung und kommt damit offenbar einem Rauswurf zuvor. Er verpasst die Ablehnung beider Anträge von Die Fraktion, ebenso das Scheitern eines weiteren Antrags, der Landkreis möge die Montagsspaziergänger per Erlass im Wald spazieren gehen lassen, wo die Luft sauberer und damit gesünder sei als in der Gifhorner Innenstadt.

Ende der Diskussion provoziert neue Diskussion

Vier Tagesordnungspunkte – alles Anträge der AfD – werden zusammengelegt zur Diskussion, bis der Kreistag sie einzeln abstimmen soll. Irgendwann wird es dem online zugeschalteten Andreas Kautzsch (BIG) zu viel, und sein Antrag auf Ende der Debatte findet eine Mehrheit. Das beendet die Diskussion aber nicht ganz: AfD-Chef Stefan Marzischewski-Drewes pocht nämlich auf sein Schlusswort. „Das steht mir zu.“ Zum wiederholten Mal an diesem Nachmittag muss Versammlungsleiter Schiesgeries die Geschäftsordnung zu Rate ziehen. Marzischewski-Drewes kommt zu seinem Recht.

Nach zwei Jahren Pandemie: Hybrid-Sitzung läuft nicht ruckelfrei

Auch die fünf online zugeschalteten Kreistagsmitglieder mahnen immer wieder an, ihre Wortmeldungen und Abstimmungen zu beachten. Die Hybrid-Sitzung läuft nicht ganz rund. Dennoch gelingt es dem Kreistag nach mehr als zwei Stunden, die neue Förderschule Geistige Entwicklung am Standort Meinersen auf den Weg zu bringen.

Schulzentrum Meinersen: Es wird Standort der neuen Förderschule Geistige Entwicklung. Das hat der Kreistag jetzt beschlossen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Ebenso die bauliche Umsetzung und Bewirtschaftung, die nun doch die Schulsanierungs GmbH SchulSa als Tochter des Landkreises übernehmen und nicht über eine öffentlich-private Partnerschaft laufen soll. Das hatte wieder Diskussionen zur Folge, vor allem über die Leistungsfähigkeit der SchulSa und den Zeitdruck. Bis 2024 soll die Schule bezugsfertig sein.

Von Dirk Reitmeister