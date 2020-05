Isenbüttel

Von den einen mit Sehnsucht als neue Attraktion erwartet, von den anderen als Störfaktor abgelehnt: Nun wird der Kletterturm am Tankumsee also gebaut, auch wenn die Frage nach dem Betreiber noch nicht geklärt ist – was bei einer juristischen Klärung sowieso noch eine Weile dauern könnte. Was halten Sie vom Kletterturm am Tankumsee?

Von der Redaktion