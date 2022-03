Getrennt und doch gemeinsam: Außergewöhnliches Wohnprojekt in Isenbüttel

Isenbüttel

Im Norden der Ortschaft Isenbüttel sollen 16 neue Eigentumswohnungen entstehen. Das Besondere daran: Alle Wohnparteien sollen sich zu einer Gruppe zusammenschließen und sich gegenseitig unterstützen. Die Planungen laufen voraussichtlich noch bis Ende März, nach jetzigem Stand soll schon im kommenden Jahr alles bezugsfertig sein. „GeNiAl“ – kurz für „Gelebte Nachbarschaft im Allerkamp“ – nennt sich das Mehrgenerationen-Wohnprojekt.

Ihren Ursprung habe die Idee im Projekt „ZWAR“ (Zwischen Arbeit und Ruhestand) der Samtgemeinde, erklärt Elisabeth Krull. Sie und ihr Mann Jens sind Teil der „GeNiAl“-Gruppe, beide wollen 2023 in eine der dann hoffentlich fertigen Wohnungen am Allerkamp ziehen. Aus „ZWAR“ hätten sich verschiedene Gruppen gebildet, eine davon für ein Wohnprojekt – so reifte der Grundgedanke für das Mehrgenerationen-Wohnen heran.

Wohnparteien kennen und helfen einander

Ende 2018 sicherte sich die Gruppe ein 7.000 Quadratmeter großes Grundstück im Grünen, auf dem die vier Wohngebäude mit den 80 bis 130 Quadratmeter großen Eigentumswohnungen entstehen sollen. Das Grundstück ist in Privatbesitz und soll erworben werden, sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist, erläutert Elisabeth Krull. Eine grundlegende Idee für das Wohnprojekt ist, dass sich alle Parteien schon vor dem Einzug untereinander kennen. Wichtig sei bei dem Gemeinschaftsgedanken, dass alle miteinander auskommen, betont Angela Stiegemeyer, ebenfalls Teil der „GeNiAl“-Gruppe. So hätten auch die Gruppenmitglieder untereinander abgesprochen, wie genau die Gebäude aufgebaut sein sollen.

Acht Wohnparteien gibt es bislang, acht weitere werden noch gesucht. Die bisherigen Gruppenmitglieder, die sich außerdem zu einer Wohnungseigentümer-Gesellschaft zusammengetan haben, sind zwischen Mitte 50 und 70 Jahre alt. Aber auch jüngere Leute, zum Beispiel Familien, seien willkommen, sagt Jens Krull – schließlich sei das Projekt ja als Mehrgenerationen-Wohnen ausgelegt. Die Parteien könnten in Zukunft einander nachbarschaftliche Hilfe anbieten und vor Ort gemeinsam etwas unternehmen. Dafür ist ein zirka 100 Quadratmeter großes Gemeinschaftshaus mit Gruppenraum, Küche und Werkraum geplant. „Diese Begegnungsstätte soll auch so etwas wie ein Wohnzimmer für alle werden“, erläutert Jens Krull.

Wohngebäude auch in Sachen Energieeffizienz auf neustem Stand

Weiterhin gehören Parkplätze, Grünflächen, Fahrrad-Schuppen für jedes Haus und ein Nutzgarten zum Projekt. Die Gebäude sollen alle in Sachen Energieeffizienz auf neustem Stand gebaut werden, dazu gehören etwa Heiztechnik mit Abluftwärmepumpen und Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Zudem ist vorgesehen, jedes Wohnhaus mit einem Aufzug auszustatten.

Weitere Interessenten und Generalunternehmer gesucht

„GeNiAl“ sucht nicht nur weitere Interessenten für die Wohnungen und gleichzeitig Beteiligte für das Projekt, sondern auch einen Generalunternehmer, der das Projekt nach Genehmigung des Bauantrags begleitet. Infos und Kontakt gibt es unter www.genial-isenbuettel.de, info@genial-isenbuettel.de und telefonisch unter (01 62) 8 86 50 26.

Von Dennis Nobbe