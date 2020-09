Ribbesbüttel

Wie sieht es eigentlich angesichts Corona mit den öffentlichen Veranstaltungen weiter? Und wo sind die Ortsschilder in der Gemeinde geblieben? Mit diesen und weiteren Fragen befasste sich der Gemeinderat in jüngster Sitzung.

Einstimmig sprach sich der Rat für die außerordentliche Kündigung des Gaskonzessionsvertrages aus. Nicht etwa, weil man mit den Vertragsinhalten unzufrieden war, sondern um die Verträge aller Mitgliedsgemeinden zu synchronisieren. „Noch laufen alle Verträge zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt aus. Künftig sollen sie alle gleichzeitig enden. Das erleichtert die Arbeit“, erklärte Buske.

Schilderklau kostet die Steuerzahler mindestens 1500 Euro

„Corona, Corona – und kein Ende in Sicht“, sagte der Bürgermeister. Mit öffentlichen Veranstaltungen wie vor der Pandemie sei auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Daher habe man die geplante Seniorenweihnachtsfeier abgesagt. In Vollbüttel, Klein Vollbüttel und Warmbüttel seien derweil Ortseingangsschilder entwendet worden. „Das ist kein Spaß. Das kostet den Steuerzahler wenigstens 1500 Euro“, appellierte Buske an den oder die Täter die Schilder zurückzugeben – im Zweifel auch anonym: „Sie einfach vors Gemeindebüro zu stellen, wäre okay“, sagte er.

Man hoffe zudem, dass die Offensive des Landkreises zum Internetausbau bald auch Ribbesbüttel erreicht, denn „schneller als 1,7 Megabit im Upload und 5,8 Megabit im Download geht’s im Gemeindebüro noch nicht“, wies der Bürgermeister auf dringenden Handlungsbedarf hin. Ungeachtet dessen sollen Rechnungen bereits ab Oktober elektronisch bearbeitet werden. Und 2021 wolle man ein Dokumenten-Management-System einführen, um nicht noch mehr Aktenordner im Gemeindebüro stapeln zu müssen. Giffinet und der Landkreis sollten sich jedenfalls beeilen, denn „die Deutsche Glasfaser macht ringsum bereits ziemlich gute Angebote“, sagte Buske.

Weitere Helfer für die Pflanzaktion werden gesucht

Die für 14. November geplante Pflanzaktion in der Gemeinde kann noch weitere Helfer vertragen, die am besten Spaten, Schaufel und Co. selbst mitbringen. Und über das Radwegekonzept des Landkreises schließlich gab es Positives zu berichten: „Der Bau eines Radweges von Ausbüttel entlang der Landesstraße 320 bis nach Leiferde ist jetzt darin enthalten. Hoffen wir mal, dass er schneller verwirklicht wird als die neue Bundesstraße 4“, sagte der Bürgermeister.

Von Ron Niebuhr