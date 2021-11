Wasbüttel

Hartmut Jonas ist aus Wasbüttels Gemeinderat ausgeschieden, stand folglich auch nicht mehr als Bürgermeister zur Verfügung. In seiner konstituierenden Sitzung suchte das Gremium am Mittwochabend einen Nachfolger – und fand ihn nach knapper Wahl: Jean-Claude Freund (CDU) gewann mit sechs zu fünf Stimmen gegen Manfred Altenkirch (WWG).

Ex-Bürgermeister Hartmut Jonas leitete die Sitzung ein, begrüßte dazu unter anderem den neuen Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus. Diesen erinnerte er an sein Wahlversprechen, stets auch die kleinen Mitgliedsgemeinden Ribbesbüttel und Wasbüttel im Blick zu haben, nicht bloß die großen Isenbüttel und Calberlah. „Wir sind auch wichtig, hast du gesagt. Wir nehmen dich beim Wort“, sagte Jonas. Für langjähriges ehrenamtliches Engagement im Rat zeichnete er Volker Weimann und Alex Birke (je zehn Jahre) sowie Henning Alpers und Patrick Heinze (je fünf Jahre) im Namen der Gemeinde aus. Vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund erhielten Alex Birke und Ernst Lütje je eine Bronzenadel, Jean-Claude Freund eine Silbernadel.

Neuer Bürgermeister lobt seinen Vorgänger

„Damit räume ich meinen Platz, denn mein Job ist gemacht“, sagte Jonas und übergab die Sitzungsleitung an Ute Steffen (SPD). Ehe sie übernahm, hielt Freund noch eine Laudatio auf Jonas. Unter seiner Regie habe man in den vergangenen fünf Jahren einiges bewegt im Dorf. Freund erinnerte an den Rasenmäherverbund, das neue Rolltor und den Pritschenwagen samt Anhänger für den Bauhof, die Digitalisierung der Verwaltung, die Sanierung von Straßen, das Anlegen von Fahrradschutzstreifen, das Pflanzen von Bäumen und den Erhalt des Kastanienhofes. Und nicht zuletzt habe man „hoffentlich endgültig“ das Baugebiet Heidkamp realisiert, sagte Freund.

Im neuen Rat bilden CDU und Grüne unter Vorsitz von Nadine Hering (CDU) eine Gruppe, die SPD um Ute Steffen und die WWG um Manfred Altenkirch jeweils Fraktionen. In geheimer Wahl konnte sich Jean-Claude Freund gegen Manfred Altenkirch als neuer Bürgermeister behaupten. Er dankte fürs Vertrauen und fuhr fort in der Tagesordnung. Die Geschäftsordnung verändert sich nach einstimmigem Beschluss in nur einem Punkt: Auf Antrag von Altenkirch erhalten Bürgervertreter künftig nicht nur in Fachausschüssen Rederecht sondern auch im Gemeinderat. Ernst Lütje (CDU) wie auch Ute Steffen (SPD) begrüßten das, denn die Bürgervertreter hätten sich als kompetente Berater erwiesen, von deren Fachwissen man auch in Ratssitzungen profitiere.

Achim Buhmann ist stellvertretender Bürgermeister

Als Mitglied des Verwaltungsausschusses benannte die Gruppe CDU/Grüne Achim Buhmann und die WWG-Fraktion Andreas Trusch. Die SPD-Fraktion nimmt dort mit Ute Steffen ein Grundmandat wahr. Zum stellvertretenden Bürgermeister wählte der Rat Achim Buhmann (CDU). Den Vorsitz im Bau-, Umwelt- und Wegeausschuss hat weiterhin Ernst Lütje inne, seine Stellvertreterin ist Nadine Hering. Den Finanzausschuss leitet Andreas Trusch (WWG) mit Manfred Altenkirch als Stellvertreter, den Jugend-, Sport- und Kulturausschuss Frithjof Düsel (SPD) mit Ute Steffen als Stellvertreterin.

In den Fremdenverkehrsverein entsandte der Rat Bürgermeister Jean-Claude Freund. Zudem ist die Gemeinde Wasbüttel Mitglied in der Lebenshilfe Gifhorn. Dort wird sie künftig durch Ute Steffen vertreten.

Von Ron Niebuhr