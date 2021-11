Isenbüttel

SPD und Grüne wollten drei Stellvertreter für Isenbüttels frisch gewählten Bürgermeister Frederick Meyer. CDU und IWG wollten nur zwei. Letztlich kam es in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend anders, als beide Gruppen es erwartet hatten: Nur Meyers Amtsvorgängerin Tanja Caesar wurde Stellvertreterin.

Doch der Reihe nach. Die Fraktionen und Gruppen waren schnell benannt: Die fünfköpfige CDU- und die vierköpfige IWG-Fraktion bildeten zusammen mit Einzelbewerber Eberhard Müller eine Gruppe, eine weitere die siebenköpfige SPD- und die zweiköpfige Grünen-Fraktion. Erstere nominierte für die Wahl zum Bürgermeister Frederick Meyer (CDU), letztere Detlef Lehner (SPD).

Meyer sei ein sehr guter Kandidat: „Wir trauen Dir den Job zu 100 Prozent zu. Du packst das“, meinte Andreas Rösler (CDU). Für Lehner (SPD) warb Parteikollege Dr. Ralf May: „Wir haben ein sehr gutes Programm und viele Ideen. Du entwickelst unsere Gemeinde in die richtige Richtung weiter.“ Meyer gewann in schriftlicher Abstimmung wenig überraschend dem Mehrheitsverhältnis entsprechend mit zehn zu neun Stimmen. „Ich nehme die Wahl an, danke fürs Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagte Meyer. Er wolle die Gemeinde „ökologisch, ökonomisch und sozial fit für die Zukunft machen“.

Diskussion über Posten des Gemeindedirektors

Uneinig waren sich beide Gruppen auch in der Frage, ob dem Bürgermeister wie in der vorangegangenen Wahlperiode ein Gemeindedirektor zur Seite gestellt werden soll. Die Aufgaben seien vielfältig, einen Profi aus der Samtgemeindeverwaltung hinzu zu ziehen, erscheine sinnvoll, meinte May. Rösler hielt dagegen, dass die Verwaltung so gut aufgestellt sei, dass man keinen Gemeindedirektor zusätzlich brauche. Der Rat schloss sich dem Antrag von CDU/IWG/Müller mit zehn zu neun Stimmen an. Die bisherige Geschäftsordnung gilt nach einstimmigem Votum weiter, den Verwaltungsausschuss bilden neben Bürgermeister Meyer die Ratsmitglieder Henning Müller (CDU), Ernst Glas und Tanja Caesar (beide IWG) sowie Sarah Weiß (Grüne), Detlef Lehner und Dr. Ralf May (beide SPD).

Und damit zur Wahl der stellvertretenden Bürgermeister: Die Gruppe SPD/Grüne wollte drei wählen lassen. „Das ist eine gute Lösung, die alle im Rat vertretenen Parteien einbezieht und ein Zeichen setzt für Zusammenarbeit“, meinte May. Ernst Glas (IWG) sah keinen Bedarf für drei Stellvertreter, beantragte daher, nur zwei Posten zu vergeben. Ricarda Rochlitz (SPD) plädierte daraufhin noch einmal für drei Stellvertreter: „Ich würde mir wünschen, dass die Mehrheitsgruppe uns ihr Vertrauen schenkt und unseren Antrag unterstützt.“ Zwecklos, obgleich der Antrag von SPD und Grünen mit neun zu neun Stimmen bei einer Enthaltung denkbar knapp scheiterte. Dann eben zwei Stellvertreter? Denkste! Die Abstimmung endete ebenfalls mit neun zu neun Stimmen und einer Enthaltung – und zog eine Sitzungsunterbrechung nach sich.

Knappes Votum für Caesar als Stellvertreterin

Da beide Anträge vorerst nicht erneut gestellt werden konnten, blieb gemäß Geschäftsordnung nur noch die dritte Möglichkeit: bloß ein Stellvertreter. Rösler (CDU) beantragte das, May (SPD) signalisierte Zustimmung verknüpft mit dem Wunsch, „das Thema noch einmal aufzugreifen, sobald es wieder möglich ist.“ SPD und Grüne hielten an ihrem ursprünglichen Kandidaten Detlef Lehner fest, CDU, IWG und Müller schickten Tanja Caesar ins Rennen. Sie gewann mit zehn zu neun Stimmen. Mit zehn zu acht Stimmen bei einer Enthaltung ernannte der Rat Caesar auch zu Meyers allgemeiner Stellvertreterin in Verwaltungsfragen.

Die Fachausschüsse bestehen weiterhin aus jeweils sieben Ratsmitgliedern und bis zu vier Bürgervertretern. Im Bauausschuss unter Vorsitz von Eberhard Müller kommt ein Vertreter aus dem Seniorenbeirat hinzu. Den Vorsitz im Umwelt- und Wegeausschuss übernimmt Stephan Zimmermann (SPD), im Sport-, Jugend- und Kulturausschuss Lara Huneke (CDU) und im Haushalts- und Finanzausschuss Ricarda Rochlitz (SPD).

Klaus Rautenbach nimmt Abschied

Bürgermeister Meyer zeichnete letztlich noch langjährige Ratsmitglieder aus. Axel Lackmann (SPD), Tanja Caesar (IWG) und Andreas Rösler (CDU) bekamen für 15 Jahre in der Kommunalpolitik vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund eine Bronzenadel, Henning Müller für 20 Jahre im Rat eine Silbernadel. Klaus Rautenbach (Grüne) schied nach 30 Jahren aus dem Gremium aus. Als Anerkennung für sein enormes ehrenamtliches Engagement erhielt er die Ehrennadel. „Das ist zwar nicht so mein Ding, aber da komme ich wohl nicht drum herum“, sagte Rautenbach.

Man müsse dankbar sein für jeden, der sich in der immer komplexer werdenden Kommunalpolitik überhaupt noch engagiere. Zumal die Bürgerinnen und Bürger auch immer mehr forderten, erinnerte Rautenbach sich an zuletzt „drei bis sechs Anrufe pro Tag, wann endlich der Laubsack gebracht wird“. Obwohl das eine freiwillige Leistung der Gemeinde ist, auf die niemand pochen kann. Würden in der Wortwahl und mit Schuldvorwürfen aber Grenzen überschritten wie jüngst im Streit um den Bahnübergang Triftweg, „dann tut das richtig weh.

Von Ron Niebuhr