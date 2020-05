L 321: Calberlah will endlich Radweg-Lückenschluss

Calberlah

Die Landesstraße 321 ist dicht befahren, vor allem im Berufsverkehr. Deshalb beantragte die CDU-Fraktion Calberlah den Lückenschluss für die Radwege. Jochen Gese stellte im Gemeinderat den Antrag vor. Weitere Punkte waren die Ehrenbürger-Richtlinie und ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung vom Bebauungsplan im Westerfeld. Der Rat hatte sich wegen Corona im Dorfgemeinschaftshaus Allerbüttel versammelt – die Tische schön weit auseinander, räumlich getrennt von den zwei Zuhörern und der Presse.

Gese erinnerte, dass die beiden Strecken zwischen Wettmershagen und Sülfeld im östlichen Bereich der Gemeinde sowie zwischen Allenbüttel und Wedelheine im westlichen Teil nach wie vor keinen Radweg haben. „Das Befahren dieser Straße mit dem Fahrrad ist lebensgefährlich.“ Vordringlich sei der Lückenschluss zwischen Wettmershagen und Sülfeld. Schon seit 2012 stünden die beiden Lückenschlüsse in der Prioritätenliste der Straßenbauverwaltung des Landes – allerdings nicht im vordringlichen Bedarf. „Im Jahr 2021 wird das Radwegekonzept des Landes fortgeschrieben“, so Gese. Da mit Sicherheit auch andere Kommunen dann Anträge stellen, halte er einen frühzeitigen Antrag für wichtig. „Wir erwarten vom Landkreis die volle Unterstützung“, betonte Gese.

Anzeige

Das sah der restliche Rat genau so. Bürgermeister Thomas Goltermann erinnerte daran, dass es schon im Herbst 2018 ein Treffen der Landtagsabgeordneten aus Gifhorn und Wolfsburg vor Ort gab, um dieses Radweg-Teilstück voran zu treiben. „Wir können dem Antrag folgen und hoffen auf Unterstützung der CDU im Kreistag“, so Phillip Passeyer ( SPD). Der Beschluss fiel einstimmig.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Hakelei um Ehrenbürger-Richtlinie

Um die Ehrenbürger-Richtlinie gab es zunächst eine kleine Hakelei: Manfred Heise ( CDU) als Sport-, Jugend- und Kulturausschuss-Vorsitzender stellte die Idee vor, dass Bürger aus der Gemeinde besonders geehrt werden sollen. Jochen Gese kritisierte den Vorab-Bericht zum Thema in der Aller-Zeitung und beschwerte sich, dass die Jury-Mitglieder darin schon namentlich genannt seien, während in der Satzung außer Bürgermeister, Fachausschussvorsitzendem und Pastorin von „zwei weiteren Mitgliedern der öffentlichen Vereine oder Verbände“ die Rede sei. „Wir wollen nicht wegen jeder Umbesetzung die Satzung ändern müssen“, erklärte Goltermann. Bei einer Gegenstimme wurde die Richtlinie beschlossen.

Darf ein Bauherr im Westerfeld eine zweite Zufahrt auf sein Grundstück anlegen, um einen Parkplatz an der Einliegerwohnung zu erreichen? Erlaubt ist dort pro Grundstück eine Einfahrt von fünf Metern. Keine Genehmigung, meinte Passeyer, weil sonst ein Präzedenzfall geschaffen werde. Sein entsprechender Antrag wurde mit zehn zu vier Stimmen bei zwei Enthaltungen bewilligt.

Goltermann wies darauf hin, dass nicht abgeholte Sperrmüllreste von den Bürgern entsorgt werden müssen. „Es geht nicht, dass Reifen und Felgen und Karosserieteile einfach liegen bleiben.“ In der Corona-Zwangspause seien die Dorfgemeinschaftshäuer in Allenbüttel und Jelpke renoviert worden, der Defibrillator fürs Haus der Vereine in Wettmershagen hängt. „Die Einweisung erfolgt nach Corona.“

Von Christina Rudert