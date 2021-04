Gefährden Modellflieger bei Wettmershagen die dort lebenden Rotmilane und Gabelweihen?

Calberlah

Das eigentliche Thema war schnell abgehandelt, die energetische Sanierung des Sportheimes in Wettmershagen. Aber dann entwickelte sich im Calberlaher Rat am Mittwochabend eine Diskussion um den jüngst am Sportplatz Wettmershagen begonnenen Modellflugbetrieb.

Bei vier Enthaltungen ohne Gegenstimmen sprach sich der Rat dafür aus, dass die Verwaltung Angebote einholt, ein Konzept zur Sanierung mit dem VfL Wettmershagen abstimmt und – wie von Michael Jaeger (CDU) ergänzend beantragt – die Ergebnisse dem Sport- und Kulturausschuss vorstellt, ehe der Verwaltungsausschuss einen Beschluss fasst. Georg Hösler-Weiß (Grüne) begrüßte das positive Votum, denn „es geht darum, den Verein und die Vielfalt in der Vereinslandschaft zu erhalten.“

Beim Bau der Windkraftanlagen ging es noch um den Schutz der Greifvögel

Lebt südlich von Wettmershagen: Der Rotmilan. Quelle: Thomas Kube Archiv

Jochen Gese (CDU) nutzte den Tagesordnungspunkt derweil, um darauf hinzuweisen, dass vom Modellflugbetrieb am Sportplatz ein „erhebliches Störpotential“ für die dort lebenden Vögel ausgehe, vor allem für Rotmilan und Gabelweihe. Für Letztere habe man extra eine Fläche zur Nahrungssuche gestaltet. Und um Ersteren habe man sich beim Bau der Windkraftanlagen noch sehr gesorgt. Daher sei es kaum vorstellbar, dass die Vogelarten durch Modellflugzeuge nicht verdrängt würden, meinte Gese.

Zumal die Modellflieger wohl nur nach Wettmershagen ausgewichen seien, weil in Sülfeld für sie Flugverbot während der Brut- und Setzzeit verhängt worden sei. Gese drängte darauf, die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises zu Rate zu ziehen und betonte: „Es geht nicht gegen den Verein. Es geht um Naturschutz.“ Und Ernst Janze jun. (CDU) ergänzte: „Landwirte bekommen jede Menge Auflagen. Die müssen aber auch für Modellflieger gelten.“

Muss der VfL oder die Gemeinde klären, was naturschutzrechtlich erlaubt ist?

Phillip Passeyer (SPD) sah hier nicht die Gemeinde in der Pflicht. Es sei Job des VfL, abzuklären, inwieweit dort Modellflug aus naturschutzrechtlicher Sicht zulässig sei. „Wir prüfen als Gemeinde ja auch nicht, ob beim Nordic Walking womöglich ein paar Kröten aufgespießt werden“, sagte Passeyer. Bürgermeister Thomas Goltermann dagegen fand, dass Geses Hinweis durchaus angebracht sei. Man werde die Sache prüfen lassen, erklärte er.

Bereits nachgegangen sei man dem Hinweis von Annegret Langbein (CDU), was es mit dem Fällen von Bäumen am Sportplatz auf sich hatte. Die Bäume – es ging um gut ein Dutzend Linden und Birken – seien nach Auskunft des Vereinsvorstandes vor dem 1. März gefällt worden. Danach wäre es gemäß des Bundesnaturschutzgesetzes bis zum 30. September verboten gewesen. Unklar ist nach wie vor, was mit dem Holz der gefällten Bäume passiert ist. Der Sportplatz gehört größtenteils der Gemeinde, eine Teilfläche hat man von der Kirche gepachtet.

Von Ron Niebuhr