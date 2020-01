GeNiAl-Wohnprojekt: So sieht die Zukunft aus

Isenbüttel

„Wir machen weiter“, sagt Elisabeth Krull. Die Geschäftsführerin des Generationen-Wohnprojektes „Gelebte Nachbarschaft im Allerkamp“ (GeNiAl) hat nach der zunächst deprimierenden Nachricht über das Aus für das Isenbütteler Baugebiet Allerkamp II neue Hoffnung geschöpft – und mit ihr die bislang sieben Gesellschafter.

Lärmgutachten bringt Aus für Allerkamp II

Anfang Dezember hatte ein Lärmgutachten das Aus für das Baugebiet Allerkamp II gebracht – und damit geriet kurzzeitig auch das GeNiAl-Projekt in Schwierigkeiten. Aber die Gesellschafter machten weiter – und haben mittlerweile ihren Architekten beauftragt, die Gebäudestellung so zu verändern, dass die Lärmgrenzwerte für ein Mischgebiet eingehalten werden. Denn in ein solches soll der ursprünglich als reines Wohngebiet gedachte Allerkamp II umgewandelt werden.

Der GeNiAl-Projektstand

Wie viele Gebäude GeNiAl am Ende benötigt, ist noch gar nicht klar. Geplant sind 15 Wohneinheiten und eine Gemeinschaftseinheit. Die genau Ausgestaltung hängt aber auch von den Vorstellungen der Gesellschafter ab. Sieben sind es derzeit, alle im Alter zwischen Anfang 50 und Anfang 70. „Das ist beim derzeitigen Stand des Projektes aber ganz normal“, sagt Elisabeth Krull. Erfahrungen aus anderen Projekten hätten gezeigt, dass junge Familien erst kurzfristig dazu stoßen. Nämlich dann, wenn der Zeitplan bis zum Baustart wirklich konkret ist. „Und dafür werden wir alle Hebel in Bewegung setzen“, sagt Elisabeth Krull.

So sieht der Zeitplan aus

Bis Anfang April soll der GeNiAl-Architekt die Gebäudestellung so anpassen, dass die Lärmgrenzwerte eingehalten werden. „Dabei geht es nur um die Außenbereiche“, betont Elisabeth Krull. Denn die Gebäude selbst entsprächen schon allein durch die Wärme-Isolierung den Vorgaben. Läuft dann mit der Aufstellung des Bebauungsplanes durch die Gemeinde und mit der Erteilung der Baugenehmigung durch den Landkreis alles glatt, könnten die Bewohner Ende 2022 einziehen – statt Mitte 2022, wie es eigentlich geplant war.

GeNiAl will in Isenbüttel bleiben

Die Stimmung unter den bislang sieben GeNiAl-Gesellschaftern ist unverändert. „Wir haben vorher um die Lage an der Bahnlinie gewusst. Von daher hat sich erst einmal nichts geändert“, sagt die Geschäftsführerin. Es sei nie in Frage gekommen, nach einem neuen Standort zu suchen. „Wir sind weiter nah an einem Wohngebiet dran und wollen auch wegen der Infrastruktur nicht aus Isenbüttel weg“, sagt Krull.

Von Christian Albroscheit