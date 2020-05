Corona-Regeln: Unsicherheit bei Gastronomen

Isenbüttel

Heute dürfen Restaurants, Cafes und Biergärten wieder öffnen. Auch Thorsten Schediwy geht am Tankumsee mit der „ Seekate“ und dem Strandgarten wieder an den Start. Er hat einiges vorbereitet, aber aller Anfang ist schwer und eine Unsicherheit zu den Corona-Regeln gehört dazu.

„Vom Landkreis kommt ja nichts“, sagt der 49-Jährige. Er habe sich „aus den Medien schlau gemacht“ über besagte Regeln. Aber es habe auch unterschiedliche Angaben gefunden, beispielsweise zur Fläche, die pro Gast vorhanden sein muss. Da der Speiseraum in der Seekate eher klein bemessen ist, „kann ich den wahrscheinlich auch gleich geschlossen lassen“. Ein anderes Problem sei die Tatsache, dass sich Schediwys Gastronomie in verschiedene Bereiche teilt: Imbiss, Biergarten und Restaurant. Gelten dafür unterschiedliche Regeln? Und wie lassen sie sich gegebenenfalls an einem Ort umsetzen? „Desinfektionsmittel, Spender, Handschuhe und Masken habe ich schon vor zwei Wochen bestellt.“

Kreativ ausgestaltet

Der Gastronom, der die Seekate seit 22 Jahren betreibt, hat sich schon so seine Gedanken gemacht zur Umsetzung der Regeln – zumindest der ihm bekannten – und dies kreativ ausgestaltet: Anstatt die Hälfte der Tische und Bänke vor der Seekate einzukassieren, um halbe Auslastung und genug Abstand zu gewährleisten, erweiterte er einfach den Umfang der Fläche, auf der das rustikale Mobiliar steht. Kriterien erfüllt? Eine „Katastrophe“ sei in der Praxis die Beantwortung der Frage zum Kontaktverbot: „Wer gehört zusammen und wer nicht?“ Mit den Augen rollt Thorsten Schediwy auch beim Gedanken daran, die Kontaktdaten aller seiner Gäste im Restaurantbereich festzuhalten: „Das macht keinen Spaß.“ Und geht’s nur mit Voranmeldung?

„Aber aufmachen werden wir, logisch. Jeder Cent zählt“, sagt der Chef von bis zu – im Sommer – einem Dutzend Angestellter, der sein Etablissement eigentlich ganzjährig geöffnet hat. Nur dieses Frühjahr wegen Corona eben nicht. „Aber wir haben die Zeit genutzt, ohne Kurzarbeit oder Entlassung, und alles auf Vordermann gebracht.“ Öffnen wird er werktags um 13 Uhr, am Wochenende um 11 Uhr. Ob es Regeln zum Zapfenstreich geben werde, sei auch noch offen. Auch wenn’s vielleicht seltsam klingt: Schediwy hofft auch deshalb darauf, dass „das Ordnungsamt bald mal vorbei kommt, sieht, dass wir reagiert haben und Tipps gibt, wie man alles richtig macht“ – auch zum Thema Strandgarten, wo die Tische und Sitzgelegenheiten sich nicht verrücken lassen, weil sie im Boden verankert sind.

„Davor graut mir“

Eine Sache macht dem Tankumsee-Gastronomen im Zusammenhang mit Corona-Regeln allerdings echte Sorgen – der Sommer: „Davor graut mir schon.“ Wenn bei schönem Wetter 20 000 Leute sind und die Schlange derer, die am Imbiss für Pommes und Eis anstehen sich in der Ferne verliert, was dann? Schediwy hat „echt Angst, dass sie dann den See dicht machen“. Aber so weit ist es noch nicht, noch hat der 49-Jährige Hoffnung, „dass das mit den Leuten klappt. Die meisten sind ja vernünftig.“

Von Jörg Rohlfs