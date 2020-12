Ausfallen lassen war keine Option für das Team vom Tierheim in Ribbesbüttel: Der Gabentisch für Tiere soll auch im Corona-Advent stattfinden. Also musste eine neue Möglichkeit her, um die dringend benötigten Spenden in Empfang zu nehmen. Ein Drive-in soll wenigstens kurze Begegnungen – mit Masken und Sicherheitsabstand – ermöglichen.