Vor Wochen noch ein pures Gerüstgerippe, nun schon gespickt mit vielen Details präsentiert sich die neue Freizeit-Attraktion am Tankumsee. Spaziergänger recken die Hälse, diskutieren über einzelne Elemente. Was alle am meisten beschäftigt: Wann öffnet die Attraktion – und was kann ich darauf alles erleben? Die AZ hat nachgefragt bei Annette Böhme, neue Geschäftsführer der Tankumsee GmbH.

In luftiger Höhe hängt ein Boot

Von weitem sehen die gespannten Seile eher wild aus, von Näherem erkennt man bereits die Details des 16 Meter hohen Turms. Kettcar, Skateboard, Kletterwand – das alles begleitet die Klettermaxen bald auf dem Weg nach oben. In luftiger Höhe hängt auch ein Boot als Teil des Spaßes. Sieht so gut wie fertig aus, aber im Umfeld des Turms herrscht noch Baustellen-Alarm. Die beiden Fundamente für die Seilrutsche und das Fundament für den Ticketschalter fehlen noch.

Immer mehr lässt sich erahnen, welch neue Attraktion der Tankumsee da bald bekommt. Der Kletterturm wächst und wächst. Ein bisschen Geduld ist bis zur Eröffnung aber noch angesagt.

Nach der Aushärtezeit erfolgt der Aufbau der Mittel- und Endstation für die Seilrutsche, das Anbringen der Riesenschaukel und der Aufbau des Ticketschalters. Letzterer erhält noch Ver- und Entsorgungsleitungen und benötigt einen Innenausbau.

Termin für Fertigstellung ist noch unklar

Will heißen: Geduld ist noch angesagt, bis alles fertig ist. „Zu der genauen Fertigstellung kann die Tankumsee GmbH noch keinen konkreten Termin nennen, da noch viele Aufgaben zu koordinieren sind“, so Annette Böhme.

Übrigens ist der Kletterturm kein reiner Kraxelspaß. Hoch oben entsteht eine Besucherplattform. Die erhält in nächster Zeit noch ein Dach, „sodass auch bei mittleren Wetterlagen geklettert werden kann“.

Events auf der Plattform möglich

Wer also möchte, kann einfach nur auf den Turm und von dort aus die tolle Aussicht auf den See und seine Umgebung genießen. Aber auch für Events aller Art darf die Attraktion gebucht werden. Kindergeburtstage, Firmenevents und sogar Hochzeiten sollen dort bald ermöglicht werden.

Die genaue Preisstaffel ist noch nicht veröffentlicht. Aber klar ist schon einmal, dass der bloße Besuch der Plattform 2 Euro kosten wird. Der Turm besteht aus einem Niedrigseilbereich und Hochseilbereich. Ergänzen wird den Spaß die Riesenschaukel und die 200 Meter lange Seilrutsche.

Neue Homepage: Online-Termine buchen

Auf der überarbeiteten Tankumsee-Homepage können zukünftig Termine online gebucht werden. Auch vor Ort sind freie Zeitfenster buchbar. Der Turm soll von April bis Ende September geöffnet sein, bei guter Wetterlage auch länger.

Von Andrea Posselt