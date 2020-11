Freibad Edesbüttel: Das sind die Vorschläge zur Sanierung von Becken und Technik

Edesbüttel

Die Sanierung des Edesbütteler Freibads wird konkret: Der Bau- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Isenbüttel berät am Mittwoch, 11. November, über die Vorschläge des Arbeitskreises. Werden diese umgesetzt, kommt eine Millionen-Investition auf die Samtgemeinde zu.

Das Edesbütteler Freibad ist mittlerweile rund 43 Jahre in Betrieb. Zwar hat die Samtgemeinde ständig investiert, aber die Technik und auch die Schwimmbecken sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Deshalb hat ein Arbeitskreis zusammen mit einem Planungsbüro verschiedene Varianten zur Sanierung erarbeitet und sich nun auf eine Variante festgelegt.

Das Schwimmerbecken wird kleiner, das Babybecken wird verlegt

Diese umfasst laut Vorlage der Samtgemeindeverwaltung eine Auskleidung der Becken mit Edelstahl. Das Schwimmerbecken wird hierbei in Breite und Tiefe verringert, die 50-Meter-Bahnen bleiben aber erhalten. Das Nichtschwimmerbecken wird in seiner Form angepasst, um dort eine Rutsche zu ermöglichen. Das Babybecken wird verlegt. Zusätzlich soll die „veraltete und nicht mehr den Anforderungen entsprechende“ Badewassertechnik ausgetauscht werden. Das betrifft auch das bestehende Leitungssystem. Eine Solarheizung soll die Wassererwärmung unterstützen.

Die Arbeiten sollen demnach so ausgeführt werden, dass keine Badesaison ausfallen muss. Bei ähnlichen Witterungsbedingungen wie in den letzten Jahren sollen sie in den Wintermonaten möglich sein, eventuell mit einem vorzeitigen Ende einer Badesaison und dem späteren Beginn der nächsten verbunden. Für die gesamte Maßnahme plant die Samtgemeinde mit Kosten von rund 3,5 Millionen Euro brutto. Das Vorhaben wurde bereits für ein Förderprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen angemeldet. Hier könnten Gelder in Höhe von maximal 1,35 Millionen Euro fließen.

Ohne Sanierung sind umfassende Instandsetzungsarbeiten notwendig

Sollte es nicht zu der nun vorgeschlagenen Sanierung kommen, wären umfassende Instandsetzungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes notwendig. Neben einer Sanierung der Betonböden in den Becken und der Erneuerung der Technik müssten kurzfristig auch die Kanalleitungen erneuert werden. Diese Maßnahmen würden Kosten von rund 84 500 Euro verursachen.

