Isenbüttel

Der Isenbütteler Bernd G. Wewior hegt eine große Leidenschaft: die Fotografie. Eine kleine, aber feine wechselnde Auswahl aus der enormen Zahl faszinierender Bilder ist hin und wieder in Ausstellungen zu sehen – und seit nunmehr zwölf Jahren auch in Form eines Kalenders. Dessen Verkaufserlös fließt an Kindergärten.

Fürs Jahr 2021 gestaltete Wewior gemeinsam mit der Isenbütteler Firma B&S Druck einen Kalender unter dem Motto „Spiegelungen und Reflexionen“. Darin finde sich ein Best-Of aus den vergangenen acht bis zehn Jahren, erzählt der begeisterte Hobbyfotograf. Seine Motive entdeckte er in Isenbüttel, in der Region Gifhorn-Wolfsburg und teils auch weit darüber hinaus. „Das war ein richtig schönes Thema“, schwärmt er von verglasten Fassaden und Fußböden, die völlig neue Blickwinkel eröffneten.

Die Suche nach dem perfekten Winkel kann schon mal ein halbes Jahr dauern

Klar, man könne im Grunde jedes Motiv mit entsprechender Software am Computer digital doppeln. „Aber das ist absolut nicht mein Ding“, er sei eben „Fotograf alter Schule“. Als solcher dreht und wendet er sich dann schon mal ein halbes Jahr lang immer wieder aufs Neue im Autostadt-Plaza, bis er den perfekten Winkel gefunden hat, damit im Zentrum der Spiegelung einer großen Stahlgitterkugel eine rote Kugel erscheint. Lohn für den Aufwand sind beeindruckende Fotos und eben auch der reißende Absatz des Kalenders.

Pandemiebedingt fiel der Erlös diesmal etwas geringer aus, denn „mir sind wegen Corona zwei gute Verkaufsmöglichkeiten in Restaurants weggefallen“, bedauert Wewior. Trotzdem kam mit 1500 Euro eine stattliche Summe zusammen. Über jeweils 750 konnten sich daher die Isenbütteler DRK-Kita am Wendehof und die Fallersleber Michaelis-Kita freuen. Letztere würde damit gern ihr Außengelände neu gestalten. Man habe jede Menge Ideen und – dank Wewior und Förderverein – auch genug Geld, sagt Leiterin Andrea Buchholz. Nur leider „kommt die Stadt nicht in die Puschen“, verweist sie darauf, dass sich das Projekt schon zwei Jahre hinzieht.

Eine Bewegungsbaustelle für die DRK-Kita am Wendehof

Buchholz will jetzt mit ihrem Team besprechen, wie man Wewiors Spende anderweitig verwenden könnte. Vielleicht für eine Bewegungsbaustelle. Die hat Isenbüttels DRK-Kita am Wendehof dank der Spende bereits verwirklicht. „Wir sind eine zertifizierte Bewegungskita. Da darf so etwas nicht fehlen“, sagt Leiter Florian Lütge. Wewior freut sich, dass seine Spenden stets sinnvoll genutzt werden. Das motiviert ihn fürs nächste Kalenderprojekt – diesmal über die „Faszination Moor“, zusammengestellt aus 250 Fotos.

Im Großen Moor bei Neudorf-Platendorf sei er „wenigstens zwölf bis 15 Mal“ im Jahr, sagt Wewior. Er sei gern draußen an der frischen Luft zum Fotografieren, im Moor allerdings nur mit festem Schuhwerk. „Mit Latschen kommt man da nicht weit“, weiß er. Er wolle eine Vorauswahl aus seinen rund 250 Moor-Fotos treffen. Welche Motive es letztlich in den neuen Kalender schaffen, entscheiden auf Wewiors Wunsch hin Buchholz und Lütge im September. „Im Oktober geht der Kalender in den Druck, am Ende des Monats in den Verkauf“, sagt der Hobbyfotograf. Man darf gespannt sein.

Von Ron Niebuhr