Bei der Jahreshauptversammlung der Singgemeinschaft Isenbüttel standen die Aktivitäten für 2020 im Mittelpunkt des Interesses. Neben bewährten Höhepunkten wie dem Frühlingskonzert am 16. Mai wird in diesem Jahr erstmalig ein Projektchor angeboten für alle, die in den Chorgesang reinschnuppern wollen.