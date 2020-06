Finanzausschuss der Gemeinde Isenbüttel nimmt Steuererhöhung zurück

Isenbüttel

Mit dramatischen Einbußen vor allem bei der Gewerbesteuer, aber auch bei der Einkommenssteuer rechnet die Gemeinde Isenbüttel. In Reaktion darauf schlug der Finanzausschusses am Donnerstagabend einen ziemlich unorthodoxen Weg ein: Die im Februar beschlossene Steuererhöhung soll erst ein Jahr später greifen.

Als man im Februar den Haushaltsplan für 2020 festzurrte, „sind wir von gänzlich anderen Rahmenbedingungen ausgegangen“, sagte Vorsitzender Tobias Klepsch. Die erst ein paar Monate dauernde Coronakrise habe alles auf den Kopf gestellt. Exakt beziffern lasse sich das Steuerminus bislang nicht: „Wir stochern noch viel im Nebel“, meinte Klepsch. Das bestätigte Karin Betker aus dem Fachbereich Finanzen der Samtgemeindeverwaltung, denn die neue Steuerschätzung liegt wohl erst im September vor. Es sei zu erwarten, dass die Gewerbesteuer um mindestens 1,371 Millionen Euro einbricht, sagte sie. Und Frederick Meier ( CDU) merkte an, dass Prognosen von einem Einkommenssteuerrückgang um 25 Prozent ausgehen.

Ein gutes Polster

Immerhin ist das Jahr 2019 besser gelaufen als gedacht: „Gerechnet haben wir mit einem Minus von 214 000 Euro, heraus gekommen ist ein Plus von 250 000 Euro“, berichtete Betker. Damit stieg die Rücklage der Gemeinde auf rund 5,25 Millionen Euro. Ob und wie viel Geld Bund und Land an Kommunen verteilen, um Steuerlöcher zu stopfen, bleibt abzuwarten. Offen ist auch, ob Geld vom Landkreis an die untergeordneten Gebietseinheiten zurückfließt.

Trotz der keineswegs rosigen Aussichten beantragte die CDU-Fraktion, die mit dem Haushaltsplan beschlossene Erhöhung von Gewerbe- und Grundsteuern für ein Jahr auszusetzen. „Wir haben viele Jahre von gesunden Unternehmen profitiert. Jetzt sollten wir ihnen in der Krise beistehen“, begründete Meier den Antrag. Und Fraktionskollege Andreas Rösler ergänzte, dass die Geschäfte im Dorf zusätzlich zur Corona-Pandemie ja auch noch unter der baubedingten Vollsperrung der Hauptstraße litten.

Gemeindedirektor Klaus Rautenbach warnte davor, die Einnahmen der Gemeinde weiter zu verringern. Die Rücklage wirke zwar stattlich, „aber wir sind ganz sicher keine Bank, die das Geld einfach nur rumliegen hat.“ Man brauche die Rücklage, um durch harte Zeiten einigermaßen glimpflich zu kommen. „Sie hat uns schon einmal gerettet. Und muss uns jetzt wieder retten“, sagte Rautenbach. Detlef Lehner ( SPD) wies auf den mit der Aussetzung der Steuererhöhung verbundenen Verwaltungsaufwand hin – immerhin müssten neue Bescheide ergehen. Und Willi Ladwig (Grüne) sah nur wenig Nutzen für die Bürger: „Bei der Grundsteuer geht es vielleicht um 30 Euro.“ Da bringe die vom Bund beschlossene Mehrwertsteuersenkung schon deutlich mehr. Der Ausschuss folgte dennoch dem CDU-Antrag auf Aussetzung der Steuererhöhung mit vier Ja, zwei Nein und einer Enthaltung. Der Gemeinde gehen so dem Plan nach fast 365 000 Euro durch die Lappen.

Hilfe für Vereine

Allen Vereinen hat die Gemeinde bereits zwei Mal schriftlich Hilfe angeboten, um durch die Coronakrise zu kommen. Lediglich der MTV hat Bedarf bekundet. „Jetzt müssen wir grundsätzlich klären, wie wir helfen wollen“, sagte Rautenbach. Nach längerem Hin und Her verständigte sich der Ausschuss darauf, nötigenfalls die Mittel auf dem Kulturtopf – rund 11 000 Euro – zu nutzen, um finanzielle Nachteile abzumildern, die den Vereinen nachweislich durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Bis zum 31. August können die Vereine bei der Gemeinde Anträge stellen. Wie die Mittel verteilt werden, berät dann der Jugend-, Sport- und Kulturausschuss. Der Finanzausschuss stimmte dem bei einer Enthaltung zu. Eigentlich dient der Kulturtopf dazu, Vereine bei Veranstaltungen gegen Verluste abzusichern.

