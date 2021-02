Isenbüttel

Björn Kölsch bleibt Isenbütteler Gemeindebrandmeister. Bei einer Wahlversammlung unter Corona-Bedingungen im Isenbütteler Feuerwehrgerätehaus wurde er einstimmig im Amt bestätigt. Zum neuen zweiten stellvertretenden Gemeindebrandmeister wurde Axel Lehner aus der Freiwilligen Feuerwehr Calberlah gewählt.

Björn Kölsch geht damit in seine zweite Amtszeit als Isenbütteler Gemeindebrandmeister. Sein bisheriger Stellvertreter Martin Pries stand nicht mehr zur Wahl. Die Ortsbrandmeister der Feuerwehren der Samtgemeinde Isenbüttel und ihre Stellvertreter wählten Axel Lehner zum Nachfolger, und zwar ebenfalls einstimmig. Kölschs erster Stellvertreter Ralf Lehner stand nicht zur Wahl, da dessen Amtszeit noch läuft.

„Die Situation für die Feuerwehren derzeit ist schwierig“, sagt Björn Kölsch. Es seien nur Einsätze und Online-Dienste möglich. „Das Drumherum fehlt, dabei ist es wichtig für die Kameradschaft und den Zusammenhalt“, so der alte und neue Gemeindebrandmeister. Angesichts sinkender Corona-Inzidenzzahlen hoffen die Feuerwehren der Samtgemeinde Isenbüttel deshalb auf Lockerungen, „damit der Dienstbetrieb stufenweise wieder aufgenommen werden kann.“

Die Feuerwehren in Ribbesbüttel und Calberlah sollen neue Fahrzeuge bekommen

Die kommenden Jahre werden von der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans geprägt sein. Dieser wurde im Dezember 2019 vom Samtgemeinderat verabschiedet. Darin vorgesehen sind unter anderem ein Logistikfahrzeug (GW-L1) für die Feuerwehr in Ribbesbüttel und ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10) für die Feuerwehr in Calberlah. Ersteres soll laut Gemeindebrandmeister noch in diesem Jahr beschafft werden, letzteres im kommenden Jahr.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit