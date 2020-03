Feuerwehrbedarfsplan und ein Großeinsatz

Samtgemeinde Isenbüttel

Eine Bilanz gezogen für das Jahr 2019 hat die Gemeindefeuerwehr. Neben der Auswertung von Statistiken unter anderem zum Einsatzgeschehen stand dabei der Feuerwehrbedarfsplan im Fokus, der nach zweijähriger Vorbereitung durch einen externen Dienstleister im vergangenen Jahr abgesegnet worden war.

Hauptamtlicher Gerätewart

Mit der Umsetzung des Plans, der vor allem Umbaumaßnahmen und Fahrzeugbeschaffungen umfasst, wird in diesem Jahr begonnen, wie Gemeindebrandmeister Björn Kölsch mitteilt. Von der Verwaltung zur Besetzung ausgeschrieben wird demnach die Stelle eines hauptamtlichen Gerätewarts. Ferner werde mit der Umsetzung des neuen Hygienekonzepts an der Einsatzstelle begonnen.

„Guter Zulauf“

Dazu wird ein Zelt angeschafft und ein Gerätewagen. „Die Kameraden können sich vor Ort umziehen und reinigen und die kontaminierte Kleidung wird zum Transport eingeschweißt“, erklärt Kölsch, der sich aber nicht nur darüber freut, dass die Verantwortlichen grünes Licht gegeben haben für den Bedarfsplan, sondern, was 2019 betrifft, auch über den „guten Zulauf“, den die Kinderfeuerwehren hatten.

Kapazitätsgrenze erreicht

Insgesamt 84 Teilnehmer (davon 39 Mädchen) zählten die fünf Kinderfeuerwehren in der Samtgemeinde. 2018 waren es noch 74 gewesen. Zwei Kinderfeuerwehren hätten vergangenes Jahr keine weiteren Mitglieder aufnehmen können, weil „die Kapazitätsgrenze bei den Betreuern erreicht wurde“. Kölsch betrachtet das Interesse natürlich positiv, weil dies „mehr Übernahmen in die Jugendwehren“ möglich mache.

Zehn-Jahres-Schnitt

Die sieben Jugendwehren in der Samtgemeinde hatten 2019 86 Mitglieder (2018: 89), davon waren 29 weiblich. „Das ist in etwa der Schnitt, den wir in den vergangenen zehn Jahren hatten.“ Zwei Übernahmen in die Reihen der Aktiven gab’s. Deren Anzahl in den insgesamt acht Wehren sank von 330 auf 318. Das Durchschnittsalter lag bei den Männern bei 41 Jahren, bei den 62 Frauen bei 36 Jahren.

Weiter werben

Die Mindeststärke könne überall noch gewährleistet werden, so Kölsch, in einigen Wehren auch weit darüber hinaus. Dennoch soll weiter um aktive Mitglieder geworben werden, in sozialen Medien und im Sommer mit der samtgemeindeweiten Verteilung eines Flyers – dessen Fertigstellung durch die Verwaltung sei wegen Corona jedoch zurückgestellt worden.

Flächenbrände beschäftigen die Wehren

Was die Einsätze betrifft, so lag dern Anzahl mit 124 um neun höher als im Vorjahr. „Das lag auch an seinem Wolfsburger Serienbrandstifter, der ein paar Mal außerhalb der Stadtgrenze kleinere Flächenbrände legte“, so Kölsch. Nur bei einem der 30 (25) Brände handelte es sich um einen Großeinsatz: der Brand eines Dachstuhls in Ribbesbüttel nach einem Blitzeinschlag. 90 (83) Mal leisteten die Feuerwehren Technische oder allgemeine Hilfeleistungen.

Von Jörg Rohlfs