Ribbebsbüttel

Wahlen, Ehrungen und Beförderungen - was eigentlich wesentlicher Bestandteil jeder Jahresversammlung ist, stand für Ribbesbüttels Feuerwehr jetzt bei der Aktivenversammlung auf der Tagesordnung. Die fand am Samstagabend im Gerätehaus statt.

Als Gruppenführer kandidierten Bernd Stieghahn und Karsten Dimmler. Ersterer gewann die Wahl, Letzteren ernannte die Versammlung zum stellvertretenden Gruppenführer. Neuer Zeugwart wurde Andre Grimm. In ihren Posten bestätigt wurden Gerätewart Ingo Werner und sein Stellvertreter Thomas Stobbe, Pressewart Jürgen Hanisch, Getränkewart Maxi Krüger, Kassenwart Uwe Scholz mit Lukas Schölkmann als neuem Stellvertreter, Schriftführer Sven Kornath mit Katja Köritzer als Stellvertreterin sowie Dennis Simon als Atemschutzgerätewart.

Klaus Buzan seit 50 Jahren bei der Feuerwehr

Dank und Glückwünsche sprach allen Gewählten Ortsbrandmeister Jörn Schlüsche aus, verbunden mit dem Wunsch, dass sie „ihre Posten gewissenhaft ausführen“.Zum Feuerwehrmann befördert wurde Joshua Schreiber in Abwesenheit, zum Hauptfeuerwehrmann Christian Krüger. Ehrenbrandmeister Harald Schönhoff hat sich das Abzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft verdient, ebenso Hauptfeuerwehrmann Karsten Dimmler. Und erster Hauptfeuerwehrmann Klaus Buzan ist sogar schon 50 Jahre dabei.

Plan: Mitgliederwerbung durch Tag der offenen Tür

Angedacht ist, im kommenden Jahr über einen Tag der offenen Tür neues Interesse an der Feuerwehr zu wecken und möglichst auch Mitglieder zu gewinnen. Ortsbrandmeister Schlüsche bat alle Kameradinnen und Kameraden, weitere Ideen zu entwickeln, für öffentlichkeitswirksame Aktionen. Mit einem Abendessen revanchierte sich Stefan Löbbecke am Samstag bei den Aktiven für ihren „hervorragenden Löscheinsatz“ auf einem seiner Felder. „Das ist zwar zwei Jahre her. Aber eher war es leider nicht möglich“, sagte er mit Blick auf die zurückliegenden Monate der Pandemie.

Von Ron Niebuhr