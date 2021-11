Ausbüttel

Diese Horror-Nacht steckt den Gigodots noch in den Knochen: Samstagnacht kam der Anruf, es brenne auf ihrem Reiterhof. Ein Albtraum. Als Inga Gigodot sich dem feuerroten Lichterschein näherte, war klar, dass Heuballen brennen. Ihr sei gleich durch den Kopf geschossen: „Das muss jemand angezündet haben. Heu brennt nicht schnell.“

Glücklicher Zufall: Wind trieb Flammen nicht zu den Ställen

Nur 100 Meter entfernt stehen die Pferdeställe. Es muss ein Wunder gewesen sein: „Der Wind stand Gott sei Dank so, dass die Tiere nicht in Gefahr waren.“ Aber das sei reiner Zufall gewesen. Anlass für sie, in Abstimmung mit der ermittelnden Kriminalpolizei ihre Angst zu schildern – und auch Worte an den mutmaßlichen Brandstifter zu richten. „Ist eigentlich demjenigen bewusst, was er mit einer solchen Tat Mensch und Tier antut? Ist es ihm egal? Geht es um den persönlichen Kick? Ist das Spiel mit dem Feuer es wert, mit dem Leben von Tieren und Existenzen zu spielen? Auf diese Fragen findet wahrscheinlich nur der Täter eine Antwort.“

„Ich schlafe nachts nicht mehr“

Nein, den finanziellen Schaden möchte Inga Gigodot gar nicht bejammern, auch wenn die gesamte Arbeit des Sommers nun hin ist. Aber da habe jemand vorsätzlich ihre Existenz bedroht. „Das macht mich fassungslos. Ich schlafe nachts nicht mehr“, will die Reiterhof-Chefin dem mutmaßlichen Brandstifter ins Gewissen reden. Es stehe ja der Verdacht im Raum, dass dieser Brand in Zusammenhang mit weiteren Strohballenbränden der letzten Monate steht.

Großer Trost: So viele Helfer

Falls jemand vorsätzlich gezündelt hat, dem möchten die Gigodots mal zeigen, was das mit den Opfern macht. Mehrfach redet Inga Gigodot über ihre Angst – auch die, der mutmaßliche Brandstifter könne weitermachen.

Wichtig ist auch dieses Erleben: „In diesen Stunden der Panik, Fassungslosigkeit und Traurigkeit war die Freude über die große Hilfsbereitschaft der Landwirte und Helfer ein immenser Trost!“ Helfer retteten mit großem Einsatz Heuballen und verhinderten das Übergreifen der Flammen auf den Hof. Ihren Dank kann Inga Gigodot kaum in Worte fassen, so überwältigt ist sie.

„Es muss endlich ein Ende haben“

Nur ein Gedanke kreist immer wieder bei den Gigodots durch den Kopf: „Was können wir tun, um so eine Tat zu verhindern? Können wir nochmal beruhigt nach Hause fahren und schlafen? Diese Gedanken und die daraus resultierende Angst um die Tiere wird uns nicht mehr loslassen.“ Was immer den mutmaßlichen Täter auch bewege – „es muss endlich ein Ende haben“.

Von Andrea Posselt