Isenbüttel

Ihr künstlerisches Talent voll entfalten konnten jetzt Kinder am Isenbütteler Jugendtreff. Dorthin lud die Jugendförderung der Samtgemeinde zum Ferienspaß „Kreative Leinwände“ ein. Fünf Mädchen und ein Junge hatten viel Freude daran.

Jedes Kind bekam eine Leinwand, dazu Pinsel und Acrylfarben. „Was sie malen, bleibt völlig ihnen überlassen“, sagte Imke Heuer. Sie betreute die Aktion gemeinsam mit Carmen Schineller. Die Nachwuchskünstler pinselten munter drauflos. Manchmal sogar schneller als erwartet: „Einige waren schon nach knapp einer Viertelstunde fertig“, erzählte Heuer. Andere ließen sich im auf zweieinhalb Stunden ausgelegten Ferienangebot deutlich mehr Zeit.

Anzeige

Die Kinder verwandeln Kieselsteine in Tierchen oder verzieren sie mit Mustern

Langweilig wurde es so oder so nicht, denn: „Wer seine Leinwand bemalt hat, kann noch Kieselsteine gestalten“, sagte Heuer. Darauf war natürlich deutlich weniger Platz. Während die Kinder auf den Leinwänden viele nette Szenen – etwa mit Oma und Opa, Wiesen und Regenbögen, Bootshaus und Booten – festhielten, begnügten sie sich damit, die Steine mit bunten Mustern zu verzieren oder in kleine Tierchen wie Marienkäfer und Bienen zu verwandeln.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Wenn die Kinder auch dazu keine Lust mehr haben, machen wir noch ein paar Spiele“, sagte Heuer. Natürlich achtete sie auch hierbei mit ihrer Kollegin Schineller auf die Einhaltung der coronabedingt gebotenen Abstandsregeln. So beschrieben die Kinder etwa abwechselnd Tiere, die es zu erraten galt. Oder sie bewiesen mit dem Klassiker „Ich packe meinen Koffer“, bei dem sie sich immer mehr Begriffe merken mussten, wie viel Hirnschmalz sie haben.

Um Abstandsregeln einhalten zu können, dürfen nicht mehr als sechs Kinder teilnehmen

Wegen der Corona-Pandemie kann die Jugendförderung in dieser Saison nicht mehr als sechs Kinder pro Aktion betreuen. Unter freiem Himmel wären zwar auch mehr Teilnehmer vorstellbar. Aber bei schlechtem Wetter müsste man in den Jugendtreff ausweichen: „Dort dürfen wir aus Platzgründen derzeit leider nicht mehr als sechs Kinder betreuen“, sagte Heuer.

Von Ron Niebuhr