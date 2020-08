Calberlah

Sonne satt und jede Menge Spaß in Kroatien – darauf hatten sich Jugendliche aus Calberlahs Christuskirchengemeinde in diesem Sommer gefreut. Doch die Freizeit musste coronabedingt ausfallen. Diakon Thorben Lais und sieben ehrenamtliche Helfer zogen als Ersatz kurzerhand ein Ferienprogramm auf.

„Wir wollten den Teilnehmern eine Alternative bieten“, sagte Lais. Der Diakon und sein Team wussten, wie sehr sich die Jugendlichen auf die Freizeit in Kroatien gefreut hatten. Daher fragten sie unter den angemeldeten Teilnehmern herum, was sie sich stattdessen für Ferien zuhause wünschten. „Daraus haben wir dann ein Programm erstellt“, sagte Lais. So weit es die Pandemie und die damit einhergehenden Abstands- und Hygieneregeln zuließen.

Absoluter Renner waren die Ausflüge in den Heide-Park

Neun Aktionen, die übrigens keineswegs nur Jugendlichen aus der Christuskirchengemeinde offenstanden, stellte man auf die Beine. Für acht davon meldeten sich Jugendliche letztlich an: „Es waren jeweils zwischen zwei und 15 Teilnehmer“, berichtete Lais. Absoluter Renner waren erwartungsgemäß die beiden Ausflüge in den Heide-Park. Aber auch die Tour ins Braunschweiger Trampolinhaus kam gut an beim Nachwuchs, genauso wie Kinoabend, Brettspielabend, Lagerfeuer und Kreativangebote. Und zum Abschluss ist eine Radtour zum Tankumsee geplant. Im Grunde fand sich im Ferienprogramm vieles wieder, „was wir so oder ähnlich auch auf der Freizeit in Kroatien angeboten hätten“, sagte Lais. Mancher pickte sich bloß eine Aktion heraus, andere nahmen an mehreren teil.

Die Jugendlichen halten sich vorbildlich an die Einschränkungen

Der Diakon ist seinem Team für die Mithilfe unendlich dankbar: „Allein hätte ich das niemals hinbekommen. Vor allem nichts Kreatives. Das liegt mir gar nicht“, sagte er mit Blick auf das Knüpfen von Blumenampeln in Makramee- und das Gestalten von Shirts und Stoffbeuteln in Batik-Technik. Das lief auf der Terrasse hinterm Gemeindehaus unter Wahrung der coronabedingt geltenden Abstandsregeln ab. „Klar, Corona hat sich auf den Ablauf unserer Aktionen ausgewirkt, aber zum Glück nicht allzu sehr“, sagte Lais. Zumal sich die Jugendlichen vorbildlich an die erforderlichen Einschränkungen hielten: „Dabei gab es überhaupt keine Probleme. Echt klasse!“, lobte der Diakon.

„Noch einen Sommer ohne Freizeit brauchen wir nicht“

Großer Dank gebührte auch Kirchenkreis Gifhorn und Landesjugendpfarramt Hannover. Beide gewährten die ursprünglich für die Kroatienfreizeit in Aussicht gestellten Zuschüsse kurzerhand fürs Ferienprogramm. „So konnten wir die Aktionen sehr günstig und teils sogar gratis anbieten. Das war natürlich total super“, erklärte Lais. Aber so viel Spaß das Ferienprogramm auch allen Betreuern und Teilnehmern gemacht hat, 2021 soll – sofern es die Pandemie zulässt – wieder eine Freizeit steigen: „Dann geht es nach Spanien. Kroatien war leider schon ausgebucht“, sagte Lais. „Noch einen Sommer ohne Freizeit brauchen wir nicht. Sie hat uns allen sehr gefehlt.“

