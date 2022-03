Entlastungsstraße zum Isenbütteler Försterkamp: Diskussionen um den Trassenverlauf und kein Ende in Sicht

Isenbüttel

Die Entlastungsstraße für die Isenbütteler Siedlung Försterkamp ist drauf und dran, sich zu einer unendlichen Geschichte zu entwickeln. 17 Jahre reift das Projekt nun schon. Und nach dem vom Gemeinderat am Mittwochabend gefassten Beschluss kommen wohl noch ein paar dazu.

Der Bauausschuss hatte auf Antrag von CDU und IWG dem Rat empfohlen, die aktuell möglichen vier Varianten in der Trassenführung zum Anschluss des Försterkamps an die Landesstraße 292 prüfen zu lassen. Nach Rücksprache mit der Bürgerinitiative gegen das Zugpfeifen war der Antrag ergänzt worden. Die Varianten sollten demnach drei Funktionen erfüllen: Vermeidung des Zugpfeifens, Sicherung einer weiteren dauerhaften Zufahrt zum Försterkamp für große Fahrzeuge sowie Zugang von Landwirten zu ihren Feldern westlich des Reuterangers. Dabei seien Lösungen zu bevorzugen, die schnellstmöglich umsetzbar sind, in einem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen und geringstmöglich die Umwelt beeinträchtigen.

Eine Anforderung an die Entlastungsstraße: Das Zugpfeifen soll aufhören. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

SPD und Grüne möchten erst die Grundstücksfragen klären

SPD und Grünen ging das nicht weit genug. Die Verwaltung sollte zuerst die erforderlichen Grundstücke ermitteln für eine Trasse zwischen Bornsiek und Försterkamp, mit den Eigentümern eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf treffen und die Kosten ermitteln. Erst dann sollte man alle noch möglichen bisherigen und hinzugekommenen Varianten „ergebnisoffen“ abwägen. Die Kriterien dafür seien mit dem Bauausschuss abzustimmen. Varianten prüfen zu lassen, für die erforderliche Grundstücke nicht verfügbar sind, sei „eine Verschwendung von Steuergeldern“.

Ernst Glas (IWG) erwiderte, dass schrittweises Vorgehen zu viel Zeit in Anspruch nehme. Und Bürgermeister Frederick Meyer verwies auf bereits laufende Gespräche mit Grundstückseigentümern. Detlef Lehner (SPD) vermisste derweil den „Willen zur Realisierung des Projektes“, da 2022 im Haushalt nur Planungskosten von 500.000 Euro vorgesehen, im Investitionsplan der Folgejahre aber keinerlei Baukosten veranschlagt seien. Meyer: „Wir haben dafür seit Jahren 3,4 Millionen Euro vor uns hergeschoben. Mit ehrlicher Haushaltsführung hatte das nichts zu tun.“

Verwaltung argumentiert gegen vorgezogenen Brückenbau

Axel Launhardt (SPD) regte an, „wenigstens schon mal die Brücke über die Riede zu bauen“. Die brauche man ja in jedem Fall. Davon riet Verwaltungsleiter Kai Krink ab, denn „die Brücke allein bringt uns gar nichts außer einen Beitrag bei extra 3“. Das Satiremagazin des NDR widmet sich immer wieder sonderbaren Bauwerken der öffentlichen Hand.

Einer der Gründe für die Entlastungsstraße: Die Bahnunterführung ist ein Nadelöhr. Quelle: Peter Chavier

Zudem erinnerte Krink, dass man ein neues Planfeststellungsverfahren einleiten müsste, falls man von der bisherigen Trasse zum Reuteranger erheblich abweiche. Davon betroffen seien sämtliche neuen Varianten, die zum Bornsiek führen. Anne Gaus (Grüne) meinte daher, das alte Planfeststellungsverfahren zunächst abzuschließen, sei „der einzig richtige Weg.“ Stephan Zimmermann (SPD) schloss sich dem an, denn „geben wir das Planfeststellungsverfahren jetzt auf, haben wir womöglich 17 Jahre in den Sand gesetzt“. Dann nämlich, wenn keine der neuen Varianten zum Bornsiek realisierbar sein sollte.

Für die Variantenprüfung drei Monate angesetzt

Letztlich lehnte der Rat mehrheitlich den Antrag von SPD und Grünen ab und folgte dem erweiterten Beschlussvorschlag des Bauausschusses. Hans-Jürgen Bach, Sprecher der Bürgerinitiative, bat um einen Zeitplan. Bürgermeister Frederick Meyer ging von zunächst drei Monaten für die Variantenprüfung aus.

Von Ron Niebuhr