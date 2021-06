Entlastungsstraße Försterkamp erhitzt Gemüter in Isenbüttels Bauausschuss

Isenbüttel

Die Entlastungsstraße für die Siedlung Försterkamp lässt Isenbüttel keine Ruhe. Nach einem teils heftigen verbalen Schlagabtausch, in dem die durchweg sachdienlichen Informationen des Planers Stephan Schwartz beinahe untergingen, sprach sich der Bauausschuss letztlich für die bisherige Trasse aus, inklusive der besonders umstrittenen Bahnbrücke.

Vor allem Andreas Rösler (CDU) ging mit dem gesamten Vorhaben erneut hart ins Gericht. „20 oder vielleicht sogar 25 Fragen“ habe er dem Planer im Vorfeld zukommen lassen. Mit dessen ebenso vorab übersandten Antworten gab sich Rösler aber nicht zufrieden. Er witterte gar, dass der Planer von der Gemeinde dazu gedrängt worden sei, falsche Angaben zu machen zur Notwendigkeit einer weiteren Zufahrt zum Försterkamp. Planer und Verwaltung wiesen das entschieden zurück. „Bezichtigen Sie mich etwa einer Lüge? Dafür erwarte ich eine Entschuldigung, sonst beantworte ich hier gar nichts mehr“, sagte Schwartz.

„Die Brücke ist bereits so lang geplant, dass ein verlängerter Bahnsteig darunter passt“

Er erklärte auf Nachfragen, dass Brücke einschließlich Rampe und sicherlich erforderlicher Lärmschutzwand etwa zehn Meter hoch sei. Die Rampen hinauf zur in knapp acht Meter Höhe liegenden Brücke seien am Fuß jeweils 40 Meter breit und wiesen eine Steigung von sechs Prozent auf. Frederick Meyer (CDU) bezweifelte, dass Lastwagen und Trecker damit klar kommen. Schwartz teilte die Bedenken nicht: „Wir haben im Harz sogar Straßen mit zwölf Prozent Steigung geplant und gebaut. Die schaffen Lastwagen und Trecker problemlos.“ Auch Sorgen von Rösler, dass der Bahnsteig des geplanten Haltepunktes bei Bedarf wegen der Brücke nicht mehr verlängert werden könne, waren unbegründet: „Die Brücke ist bereits so lang geplant, dass ein verlängerter Bahnsteig darunter passt“, sagte Schwartz.

Realisiert werden könnte die Entlastungsstraße einschließlich Bahn- und Riedebrücke wohl innerhalb von zwei bis drei Jahren, schätzte der Planer, sobald das Planfeststellungsverfahren endgültig abgeschlossen ist. Wolle man nun jedoch eine andere Trasse bauen – etwa ohne Bahnquerung bis zur Siedlung Bornsiek –, müsste man nahezu bei Null anfangen. Für Dr. Ralf May (SPD) und Willi Ladwig (Grüne) war damit klar, dass die derzeit geplante Trasse am schnellsten zu verwirklichen ist und das leidige Zugpfeifen am dann entfallenden Bahnübergang Triftweg beendet.

CDU und IWG würden gerne weitere Varianten als zweite Zufahrt zum Försterkamp prüfen

Meyer (CDU) und Elisabeth Krull (IWG) dagegen wollten erst noch von „unabhängiger Stelle“ klären lassen, welche Variante für eine zweite Zufahrt zum Försterkamp am besten geeignet ist. „Es ist erschütternd, dass alle anderen Varianten einfach ausgeschlossen worden sind und sich Teile des Rates völlig auf die Brücke versteifen“, sagte Meyer. Ausschussvorsitzender Detlef Lehner erwiderte, dass man alles zu Beginn des Verfahrens vor nunmehr 18 Jahren hinlänglich geprüft habe mit dem Ergebnis, dass die aktuell vorgesehene Trasse am besten geeignet ist. Dass man keine Ausnahmegenehmigung für einen höhengleichen Bahnübergang mit Schranke erhält, „haben wir leider erst ganz zum Schluss erfahren“, sagte Lehner.

Die Kosten für die Brücke einschließlich beidseitiger Rampe teilen sich Bundesverkehrsministerium (50 Prozent), Deutsche Bahn (33 Prozent) und das Land Niedersachsen. Sehr wohl aufkommen müsste die Gemeinde aber für die restliche Straße sowie die nötige Riedebrücke. Verwaltungsleiter Kai Krink rechnete dafür mit 2,5 bis drei Millionen Euro. Ein CDU-Antrag auf Prüfung aller denkbaren Varianten scheiterte mit drei zu vier Stimmen.

Von Ron Niebuhr