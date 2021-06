Entlastungsstraße Försterkamp: Bund der Steuerzahler fragt in Isenbüttel nach

Isenbüttel

Der Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen ist auf die geplante Entlastungsstraße Försterkamp in Isenbüttel aufmerksam geworden. Hintergrund sind die Kosten, die sich durch die Brücke über die Bahngleise nach Informationen des Steuerzahlerbundes von 2,5 Millionen Euro auf 4,5 Millionen Euro erhöht haben sollen. In einem Schreiben wird die Gemeinde Isenbüttel zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Laut Vorsitzendem Bernhard Zentgraf haben Bürger den Steuerzahlerbund darauf hingewiesen, „dass die Bahnbrücke kommt und sich verteuert“. Mit Blick auf die Kosten stelle sich die Frage, „ob das sein muss“, so Zentgraf. Dem Steuerzahlerbund gehe es dabei nicht nur um die Kosten, die die Gemeinde tragen muss, sondern auch um die Anteile anderer Institutionen. „Das sind ja alles Steuergelder“, sagt der Vorsitzende.

Ein höhengleicher Bahnübergang kommt nicht mehr infrage

Im jüngsten Bauausschuss der Gemeinde wurde berichtet, dass Bundesverkehrsministerium (50 Prozent), Deutsche Bahn (33 Prozent) und Land Niedersachsen sich die Kosten für Brücke und Rampen teilen, sollte es wirklich zu dieser Variante der Entlastungsstraße kommen. Die Gemeinde müsste für die restliche Straße inklusive Riedebrücke aufkommen. Verwaltungsleiter Kai Krink bezifferte die Kosten dafür auf 2,5 bis drei Millionen Euro. Eine Entlastungsstraße mit höhengleichem Bahnübergang wurde von der Bahn mittlerweile ausgeschlossen.

„Wir würden gern die Argumente für diese Variante hören“, erläutert Bernhard Zentgraf die Anfrage des Steuerzahlerbundes. In dem Schreiben an die Gemeinde stellt der Steuerzahlerbund die Frage nach einer alternativen Straßenführung, die ohne Bahnquerung auskomme und dadurch erheblich günstiger sei. „Der Sachverhalt ist für den Bund der Steuerzahler von Belang“, heißt es in dem Schreiben. Ihn interessiere, „ob die Gemeinde Isenbüttel eine solche alternative Streckenführung in Betracht zieht, welche Hindernisse aus gemeindlicher Sicht möglicherweise dagegen stehen und welche Kostenvorteile sich möglicherweise ergeben“.

Die Gemeinde wird dem Steuerzahlerbund antworten

Die Gemeinde wird laut Gemeindedirektor Klaus Rautenbach auf das Schreiben antworten. Zu den Inhalten wollte er am Mittwoch noch keine Angaben machen. „Wir befinden uns noch in der Abstimmung“, so Rautenbach.

Übrigens hatte der Bund der Steuerzahler bereits 2013 beim damaligen Bürgermeister Peter Zimmermann wegen der Kosten für die Entlastungsstraße nachgefragt. Schon damals kamen die Hinweise aus der Bevölkerung. Zimmermann war in seinem Schreiben an den Steuerzahlerbund davon ausgegangen, dass diese der Straße „aus anderen Gründen kritisch gegenüberstehen“, nämlich weil sie vor ihrer Haustür eine höhere Verkehrsbelastung befürchteten. Die Entlastungsstraße bringe aber für die Mehrzahl der Isenbütteler Vorteile, hatte Zimmermann seinerzeit geschrieben.

2013 gab es noch keine Angaben zu den Kosten

Damals war demnach noch eine höhengleiche Querung der Bahnstrecke vorgesehen. „Die von Ihnen vorgebrachte Querung der Bahn mittels Brückenbauwerk ist unzutreffend“, so Zimmermann. Das hat sich mittlerweile geändert. Zu den Kosten konnte der damalige Bürgermeister 2013 noch keine Angaben machen, da sich die Planung noch im Anfangsstadium befand – auch das ist mittlerweile anders.

Von Christian Albroscheit