Bei Thommi Baake bekommt der Bürgermeister sein Fett weg

Isenbüttel

Sport oder Seniorenarbeit, Brandschutz oder Blutspenden, Umweltschutz oder Unterstützung im Alltag – überall engagieren sich Ehrenamtliche. Dafür revanchierte sich die Samtgemeinde Isenbüttel am Montagabend bei allen, die ihrer Einladung folgten, mit einem Abendessen in der Eventhalle von Tell Roth.

Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff freute sich, wie viele Ehrenamtler teilnahmen. Vor einigen Jahren habe man erstmals Helfer eingeladen. Damals beschränkte man sich auf jene, die der Jugendförderung unter die Arme griffen. „Da reichten vier Tische aus. Und es war auch noch möglich, ein paar Spiele zu machen“, erinnerte sich Metzlaff an die Abende in der Aula der Calberlaher Realschule.

Alle einmal aufzählen

Inzwischen allerdings ist man dazu übergegangen, alle zu würdigen, die sich ehrenamtlich fürs gesunde Miteinander in der Samtgemeinde stark machen, sagte Metzlaff. Am liebsten würde er ja alle einmal aufzählen: Wer sind sie? Wo und wie engagieren sie sich? „Aber das würde wohl den Rahmen sprengen. Dann würde das Essen sicherlich kalt werden. Und das wäre schade“, erklärte der Samtgemeindebürgermeister. Stellvertretend für alle Ehrenamtlichen ging er auf eine Truppe näher ein: die gut ein Jahr nach ihrer Gründung 200 Mitglieder starke Nachbarschaftshilfe Hehlenriede und ihren „sehr aktiven Vorstand“.

Ihr Zweck ist es, hilfsbedürftigen Menschen geeignete Hilfe im Alltag zu vermitteln. Dafür stünden schon jetzt „irrsinnig viele Helfer bereit. Sie scharren mit den Hufen“, sagte Metzlaff. Nur nachgefragt werde ihre Hilfe bisher kaum. Womöglich liege das ein Stück weit an einem Gerücht, das vor allem in Isenbüttel die Runde macht: Der Vorstand der Sozialgenossenschaft streiche dafür jede Menge Geld ein. „Das ist kompletter Unsinn. Alle, die sich in der Nachbarschaftshilfe engagieren, sind ohne Bezahlung aktiv. In Worten: Ohne Bezahlung“, betonte der Samtgemeindebürgermeister. Einzig die Helfer erhielten eine kleine Aufwandsentschädigung, die aber „nicht mal das Niveau des Mindestlohnes erreicht und von den Hilfsbedürftigen ausdrücklich gewollt ist, damit sie sich nicht als Almosenempfänger fühlen“, erläuterte er.

Skurriler Blick in die Geschichte

Auf den lockeren Abend mit vielen Leckereien und angeregten Gesprächen stimmte Thommi Baake die Ehrenamtler ein. Der Komiker wagte einen skurrilen Blick zurück in die Geschichte der Samtgemeinde. Er erinnere sich noch gut, wie Hans Friedrich Metzlaff vor seinem Einzug ins Rathaus „irgendwann Anfang der 80er Jahre noch im Friseursalon arbeitete. Da war er Kämmerer.“ Und als es darum ging den Landkreis davon zu überzeugen, Straßen zu sanieren, habe der Samtgemeindebürgermeister und leidenschaftliche Hobbyfotograf „die Schlaglöcher abgelichtet und am Computer in Mondkrater verwandelt.“

Für Sozialkoordinator Thorsten Müller, der den Ehrenamtsabend gemeinsam mit Carmen Lammert organisiert hatte, suchte Baake einen neuen, schmissigen Titel: „Hausmeister heißen heute schließlich auch Facility Manager“, sagte er. Sein Vorschlag: Generations Manager. Und was ist eigentlich mit Birgitta Mende los, fragte der Komiker. Die als „Schleifer“ bekannte Trainerin bietet beim MTV Isenbüttel zwei Kurse an: Fitness und Funktion. „Funktion. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber irgend eine Funktion wird es schon haben“, vermutete Baake.

Eigenwillige Texte

Bedauerlich sei, dass Isenbüttels Bürgermeisterin Tanja Caesar fehle. Aber sie habe sich bei ihm entschuldigt, berichtete Baake: „Sie ist bei den Karnickelzüchtern. Die lösen heute ihren Verein auf – und essen ihren letzten falschen Hasen.“ Mit eigenwillig neu getexteten Versionen von Schlagern wie „Griechischer Wein“, „Saturday Night Fever“ und „Day-O“ sowie einem Quiz rund um Isenbüttel endete Baakes Auftritt. Als Preis erhielt die Kandidatin übrigens eine Autogrammkarte des Komikers, seine aktuelle CD und Original Prager Hundekotbeutel. „Und jetzt lasst es euch schmecken!“, rief Baake.

Von Ron Niebuhr