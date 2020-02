Neue Komödie: Eine „etwas wilde Hochzeitsnacht“ sorgt für Trubel

Isenbüttel

„Wir sind fast ausverkauft. Nur noch fünf Karten für Samstag Abend sind übrig“, verkündete Rolf Buhmann stolz bei der Begrüßung des Publikums im voll besetzten Forum der Isenbütteler Schule. Dann wurde es dunkel, der rote Vorhang öffnete sich und „Die etwas wilde Hochzeitsnacht“ von Bernd Kietzke nahm ihren Verlauf.

Zur Galerie Ausverkauft: Gut lachen hatte die Theatergruppe Isenbüttel zur Vorstellung ihrer neuen Komödie „Die etwas wilde Hochzeitsnacht“. Gut lachen hatte aber auch das Publikum.

Die kurzweilige Komödie begann mit Bräutigam Basti, der seine Braut Eva Huckepack über die Schwelle der Hochzeitssuite trug. Beide freuten sich nach ihrer anstrengenden Hochzeitsfeier auf die gemeinsame Nacht und seufzten: „Endlich allein, endlich nur noch wir!“ Doch leider war genau dieser Satz das Stichwort für den Pfarrer, die Eltern von Braut und Bräutigam sowie eine mannstolle Tante, sich nacheinander ein Stelldichein im Hotelzimmer zu geben. Kein Wunder, dass die Nerven der frisch Vermählten bald blank lagen! Noch dazu, wo sich die gesamte Hochzeitsgesellschaft untereinander nicht grün war.

Es wird viel schmutzige Wäsche gewaschen

Mit Wonne haute sich die liebe Verwandtschaft in einem fort Nettigkeiten um die Ohren, ganz nach dem Motto „Wenn sie alle betrunken sind, beschimpfen sie sich, damit sie sich bei der nächsten Feier etwas zu erzählen haben!“, wie der Freund der Brautmutter es formulierte. Auf diese Weise wurde vor den Augen und Ohren des amüsierten Publikum viel schmutzige Wäsche gewaschen und alte Rechnungen beglichen. „Hätte ich gewusst, wie du bist, hätte ich nicht ja gesagt!“, schleuderte etwa die Brautmutter ihrem Ex-Mann entgegen, der das mit „Wenn ich gewusst hätte, wie du bist, hätte ich nicht gefragt!“ konterte.

Zuschauer bekommen was geboten

Die Isenbütteler Theatergruppe bewies einmal mehr, dass es keine Profis braucht, um ein großes Publikum bestens zu unterhalten. Die Darsteller überzeugten mit viel Charme und Spielfreude, ein stimmiges Bühnenbild, tolle Kostüme und die richtige Beleuchtung lieferten den passenden Rahmen für einen gelungenen Theaterabend. Und das alles spielte sich nicht in einem renommierten Haus in der Stadt ab, sondern in einer dörflichen Aula. Die Zuschauer bekamen wirklich eine Menge für ihr Geld geboten!

Alle Partner sind mit eingespannt

Das war nicht zuletzt den Angehörigen der Darsteller zu verdanken, die die Aufführung nach Kräften unterstützten. „Als Partner werden wir natürlich mit eingespannt“, erzählten Jens Zirbes und Andreas Germer schmunzelnd, die mit Vanessa Hünken und Chan Lin zusammen die Bar betreuten und beim Auf- und Abbau halfen.

Von Gesa Walkhoff