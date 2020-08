Calberlah

Bessere Beleuchtung auf dem Parkplatz am Freibad wünschen sich einige Edesbütteler. Und in Wettmershagen liebäugelt ein Investor mit dem Bau von Einfamilien- und Doppelhäusern. Von beidem machte sich Calberlahs Bau- und Planungsausschuss am Dienstag vor Ort ein Bild. Zudem war Tempo 30 in Nebenstraßen ein Thema.

Horst-Dieter Hellwig (UWG) hatte den Wunsch der Edesbütteler aufgegriffen und als Antrag eingebracht. Beim Ortstermin allerdings kam man auf die Idee, nicht aufwendig zusätzliche Laternen zu platzieren, sondern einfach die vorhandene Beleuchtung auf der Rückseite von Kiosk und Dorfgemeinschaftsraum zu verbessern – etwa mittels LED-Strahlern. Dem Vorschlag folgte der Ausschuss einstimmig.

Die Kapazität der Kläranlage reicht für die Aufnahme von weiterem Abwasser nicht aus

Mit der Bauvoranfrage für die Errichtung von zwei Einfamilien- und zwei Doppelhäuser in der Alten Dorfstraße in Wettmershagen mochte sich der Ausschuss nicht so recht anfreunden. Die starke Hanglage der Fläche ermögliche kaum, auf jedem der vier geplanten Grundstücke ausreichend Parkplätze vorzuhalten. Die Alte Dorfstraße selber sei zu schmal, um Parken am Straßenrand zu erlauben. Zudem sei fraglich, ob die Kapazität der Kläranlage für das Abwasser von sechs weiteren Wohneinheiten ausreicht, sagte Bürgermeister Thomas Goltermann. Zumal schon das Neubaugebiet Kirchfeld I und II in Jelpke dort angeschlossen wurde. Und auf dem Gutshof in Wettmershagen sollen ebenfalls neue Wohnhäuser entstehen.

Der Ausschuss verständigte sich darauf, eine Teilung der rund 2000 Quadratmeter großen Fläche, die wohl mangels Erben ans Land Niedersachsen gefallen ist und derzeit mit drei Wohneinheiten bebaut ist, in vier Grundstücke nebst Stichstraße zuzulassen. Allerdings sollen die Grundstücke nur mit eineinhalbgeschossigen Einfamilienhäusern mit Satteldach bebaut werden.

Sowohl Verwaltung als auch Politik befürworten Tempo 30 für Edesbüttel

Für die Nebenstraßen in Edesbüttel lag dem Ausschuss ein Antrag auf Tempo 30 vor. „Ich wundere mich, dass dort noch gar nicht Tempo 30 gilt“, sagte Goltermann. Verwaltungsseitig begrüße man diesen Antrag. Der Ausschuss sah es ähnlich – und stimmte geschlossen zu. Die Runde bezweifelte aber, dass Verkehrsschilder allein besonders viel bewirken. Man wolle zunächst abwarten, was die Anwohner nach Inkrafttreten des Tempolimits für ein Feedback geben. Bei Bedarf könnte man noch so genannte Kölner Teller auf die Fahrbahn bringen.

Hochwasserschäden in Allenbüttel: Die Essenroder Riede hat 2018 die Brücke am Spielplatz in Mitleidenschaft gezogen. Quelle: privat

Bürgermeister Goltermann berichtete zudem, dass man in Allerbüttel eher hügelige Pflanzinseln in Mulden verwandelt habe. „So können sie besser Regenwasser aufnehmen und versickern lassen“, erklärte er. Auch wies er darauf hin, dass viele Anwohner der Molkereistraße ihrer Pflicht zur Instandhaltung eines Grabens nicht ausreichend nachkämen. Daher drohe Rückstau bei Regen. Und die Deutsche Bahn habe einen Graben an der ICE-Strecke bisher nur teilweise geräumt. Ein Ingenieurbüro ist beauftragt, Maßnahmen für Hochwasserschutz zu finden – an einem Durchlass an Allenbüttels Spielplatz sowie an Allerbüttels Streuobstwiese.

Steine aus Privatbesitz behindern Befestigung des Parkplatzes am Denkmal

Auf dem Parkplatz am Denkmal in Calberlah lagern nach wie vor Steine aus Privatbesitz. „Bis Ende August sollen sie nun endlich verschwunden sein“, sagte Goltermann. So recht daran glauben mochte aber niemand, denn „wir hören das so oder ähnlich schon seit fünf Jahren“, so der Bürgermeister. Doch erst wenn die Steine weg sind, kann die Gemeinde den Parkplatz befestigen. Und für die ebenfalls geplante Erneuerung des Zaunes rund um den Denkmalplatz bedarf es noch einer Rücksprache mit der Denkmalschutzbehörde.

