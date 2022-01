Wasbüttel

Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag zu Dienstag, in die Kindertagesstätte an der Schulstraße in Wasbüttel einzubrechen. Laut Polizeibericht misslang der Versuch, ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln – die Einbrecher kamen nicht ins Gebäude, richteten aber einen Schaden von etwa 500 Euro an. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben wird, wird gebeten, sich bei der Polizei in Meine unter Tel. (0 53 04) 9 12 30 zu melden.

Von der AZ-Redaktion