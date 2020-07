Isenbüttel

Herzlich willkommen in Isenbüttel: Der gut 6 000 Einwohner zählende Ort hat seinen Besuchern eine Menge zu bieten, darunter auch vieles, was man vielleicht gar nicht erwartet. Wir nehmen Sie mit auf einen Spaziergang, der Natur, Kultur, Geschichtliches und Freizeitspaß miteinander verbindet.

Wir beginnen unseren Spaziergang auf dem Gutsplatz im Zentrum Isenbüttels. Dort stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Der Weg führt uns zunächst in Richtung Rathaus. Unterwegs werden wir einen Blick auf das ehemalige Gutsgelände derer von Campe (1). Das Rathaus wurde Mitte der 1980er Jahre auf dem Gutsgelände der Familie von Campe gebaut. Das Besondere ist sein Glockenturm.

Hehlenriede bietet Einblicke in Flora und Fauna

Die Route führt uns einmal um das Rathaus herum und dann in den Wiesenhofweg. Gleich hinter dem Rathausparkplatz führt dort links ein Fußweg zur Hehlenriede. Wir folgen dem Weg, der entlang des kleinen Flüsschens führt. Nach gut 100 Metern gelangen wir an eine Brücke (2). Hier lohnt sich ein Zwischenstopp mit Blick ins Wasser. Dort tummeln sich zahlreiche Fische, unter anderem Rotfedern. Und mit ein bisschen Glück schwimmt auch ein Nutria vorbei.

Der Weg führt weiter entlang der Hehlenriede und unter Walnussbäumen entlang. Auf der rechten Seite liegt ein Spielplatz mit Rutsche, Schaukel und Klettermöglichkeiten. Links lässt sich das alte Isenbüttel mit einigen Fachwerkhäusern erahnen, rechts führen einige Wege in neuere Baugebiete.

Der Weg führt uns nun über die Liststraße hinweg in den Triftweg. Nach etwa 150 Metern gelangen wir an den Standort eines Steinofens (3) aus der Eisenzeit (etwa 480 bis 30 v.Chr.). Dieser wurde 1979 entdeckt, aber schon kurze Zeit später wieder mit Erde bedeckt. Heute erinnert eine Informationstafel des geschichtlichen Wanderweges an den Fund. Wir gehen nun über die Hehlenriede und zurück in Richtung Liststraße.

Im Kreisel biegen wir in Richtung Gifhorn ab. Kurz vor dem Ortsschild steht auf der linken Seite die Villa Gaus (4). Sie wurde 1910 erbaut und war früher das repräsentative Wohnhaus eines Bauernhofes. Heute liegt die renovierte Villa in einem großen Garten mit altem Baumbestand. Der Weg führt nun zurück in den Ort hinein. Nach wenigen Metern entlang der Hauptstraße geht es links in die Ringstraße.

Ein Tag in Isenbüttel: Tipps für den Spaziergang Die Isenbütteler Ortsdurchfahrt wird derzeit saniert und ist teilweise gesperrt. Die Zufahrt zum Gutsplatz ist derzeit deshalb aus Richtung Tangente (K 114) über eine provisorische Erweiterung der Gutsstraße möglich. Der Geschichtliche Wanderweg bietet jede Menge Informationen rund um das historische Isenbüttel. Einen Überblick über die 21 Stationen gibt es im Internet auf www.gemeinde-isenbuettel.de unter dem Reiter Portrait. Übrigens steht an vielen der Stationen im Dorf eine Info-Tafel. Wer nach dem Dorfspaziergang aus Isenbüttel zum Tankumsee weiterfährt, sollte die Straße in Richtung Calberlah nehmen und noch vor dem Ortseingang links in den Mausoleumsweg abbiegen. Dort bietet sich ein Zwischenstopp mit Blick auf das malerisch gelegene Mausoleum der Familie von Campe an. Es befindet sich mittlerweile im Besitz der Gemeinde Isenbüttel und wurde von dieser auch wieder hergerichtet. Das Restaurant im Isenbütteler Hof, Hauptstraße 3, bietet eine saisonale Küche mit regionalen Spezialitäten. Geöffnet ist montags bis donnerstags und samstags von 17.30 bis 21 Uhr. Freitag und Sonntag sind Ruhetage. Reservierungen werden unter Tel. (0 53 74) 67 12 20 entgegen genommen. Auf jeden Fall empfiehlt sich eine Weiterfahrt an den Tankumsee, Mit dem Fahrrad braucht man für die knapp fünf Kilometer lange Strecke etwa 17 Minuten, mit dem Auto etwa acht Minuten. Eine Stunde Parken kostet hier einen Euro, das Tagesticket kostet sechs Euro. Wem der Spaziergang durch Isenbüttel noch nicht gereicht hat, der kann hier noch eine Runde um den See drehen. Die etwa vier Kilometer sollten in einer Stunde zu schaffen sein. Zudem gibt es viele weitere Freizeitangebote für die ganze Familie. Auf keinen Fall sollte man sich beim Spaziergang durch Isenbüttel vom Baustellenlärm auf der Hauptstraße ablenken lassen. Der Ort ist viel zu schön, als dass man sich darüber ärgern sollte.

Blick auf das älteste Haus Isenbüttels

Dort sehen wir viele schöne Gärten mit Obstbäumen. Und wir gehen direkt auf den Ackerhof Wigmann (5) zu. Dieser wird bereits in der zehnten Generation von der Familie Wigmann geführt. Wenn wir der Ringstraße in Richtung Hehlenriede folgen und dann links abbiegen, liegt etwas versteckt das älteste Haus Isenbüttels (6). Es handelt sich um ein Niedersachsenhaus aus dem Jahr 1796, das noch fast original erhalten ist.

Jetzt geht es schon zurück in Richtung Gutsplatz. Wir folgen der Ringstraße in Richtung Süden und kommen an der Kleinen Schule vorbei. Sie wurde 1866 im Pfarrgarten an der Ringstraße gebaut. Dort wurden viele Generationen Isenbütteler Schüler unterrichtet, bis im November 1955 das Schulgebäude in der Schulstraße in Betrieb ging.

Jetzt gehen wir linksherum und auf das wohl prägnanteste Gebäude Isenbüttels zu. Die St. Marien-Kirche (7) wurde zwischen 1872 und 1874 am Gutsplatz gebaut. Ihr Turm ist 42,6 Meter hoch. Auf dem Gutsplatz steht zudem der Isenbütteler Bücherschrank (8). Wer sich zum Abschluss des Dorfspaziergangs nach gut zwei Kilometern Strecke und etwa 40 Minuten noch etwas erholen will, kann sich dort ein Buch ausleihen und es auf einer Bank im Schatten der Marien-Kirche lesen.

Nun empfiehlt sich noch die Weiterfahrt zum etwa fünf Kilometer entfernten Tankumsee. Dort bieten sich noch einmal verschiedene Möglichkeiten: etwa ein Spaziergang rund um den See, Schwimmen, Minigolf oder Eis essen.

Interaktive Karte vom Dorfspaziergang:

Von Christian Albroscheit