Edesbüttel wird an die Gasversorgung angeschlossen – und erhält Internet per Glasfaser

Edesbüttel

Kleine Energiewende in Edesbüttel: Das Dorf in der Gemeinde Calberlah wird ans Erdgasnetz angeschlossen. Bürgermeister Thomas Goltermann hat sich dafür persönlich gegenüber der LSW Netz stark gemacht. Und mehr noch: Glasfaser-Internet erhält in Edesbüttel ebenfalls Einzug.

Ermöglicht hätten Erdgas- und Glasfasernetzausbau letztlich ein großes Stück weit die Edesbütteler selbst, „denn sie haben beide Projekte sehr stark unterstützt“, betonte Goltermann.Mindestens 75 Prozent der Haushalte mussten Interesse an einem Gasanschluss bekunden, damit die LSW ausreichend Potenzial sah, um gut 345 000 Euro in den Ausbau der Infrastruktur zu investieren. „Es hat geklappt. Da konnte uns auch Corona nicht stoppen“, freute sich Goltermann für die Edesbütteler.

Es muss nur einmal gebuddelt werden

Und mit dem Gasanschluss rückt ein weiteres technisches Novum fürs Dorf in greifbare Nähe: schnelles Internet über Glasfaser. Denn im Zuge des Gasleitungsbaues werden Leerrohre für Glasfaserkabel gleich mitverlegt. „Das ist eine tolle Synergie. So muss nur einmal gebuddelt werden. Das spart Kosten“, sagte Rode, der beim Landkreis Gifhorn für Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau zuständig ist. Sonst wäre es schwierig geworden, Edesbüttel ans Glasfasernetz anzuschließen.

Angebunden ans Gasnetz wird Edesbüttel von Allerbüttel aus. Eine 1,3 Kilometer lange Leitung verlegt die LSW entlang des Radweges zwischen beiden Orten, hinzu kommen 950 Meter innerorts. Wer sich im Dorf für einen Gasanschluss entschieden hat, muss sich keineswegs sofort von seiner alten Ölheizung verabschieden. „Wir schwatzen niemand etwas auf“, versicherte Schönbach. Der Anschluss eröffne aber die Chance, bei Bedarf auf Gas umzusteigen, etwa wenn die bisherige Ölheizung ihr Laufzeitende erreicht hat. Er sei eine vorausschauende Investion der Hauseigentümer – auch im Hinblick aufs Klima: „Der Umstieg von Öl auf Gas ist da ein guter Schritt“, sagte Schönbach.

Die Bauarbeiten laufen im Seitenbereich der Straßen. Die LSW ist bemüht, den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Und die Zufahrt zu den Grundstücken ist gewährleistet. „Wir planen, die Baumaßnahme bis Ende Oktober abzuschließen“, erklärte Baubeauftragter Harder. Mit Beginn der neuen Heizperiode könnten dann die ersten Edesbütteler bereits Erdgas beziehen. Wer sich noch nicht für einen Erdgasanschluss entschieden hat, das aber nachholen möchte, kann sich persönlich, per E-Mail oder übers Internetportal www.lsw-netz.de/netzanschluss an die LSW wenden.

Noch kein Termin für Fertigstellung des Glasfaserausbaus

Wann die Edesbütteler über Glasfaser online gehen können, ist dagegen noch offen. „Die Voraussetzungen dafür schaffen wir jetzt. Ein Termin für die Fertigstellung lässt sich seriös aber derzeit nicht nennen“, sagte Rode. Bürgermeister Goltermann wies abschließend auf ein drittes Projekt im Dorf hin: „Im September wird die Bushaltestelle beidseitig barrierefrei ausgebaut.“

Goltermann gab den offiziellen Startschuss für den Leitungsbau Mittwoch Vormittag gemeinsam mit LSW-Geschäftsführerin Sybille Schönbach, Bereichsleiterin Bau und Projekte Kerstin Schackel sowie Baubeauftragtem und Ansprechpartner vor Ort Eike Harder. Für den Landkreis, der in Kooperation mit der Firma Giffinet parallel dazu den Glasfasernetzausbau vorantreibt, war Matthias Rode, Fachbereichsleiter Finanzen, in Edesbüttel.

Von Ron Niebuhr