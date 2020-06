Drei Tierheim-Hunde aus Ribbesbüttel kommen im NDR ganz groß raus

Das war aufregend: Stefanie Söchtig vom Tierheim in Ribbesbüttel war mit drei ihrer Hunden für TV-Dreharbeiten in Hamburg. Jetzt sind die Tiere in der NDR-Sendung „Pfote sucht Körbchen“ zu sehen – und finden so hoffentlich ein neues zuhause. Der Allerzeitung hat Söchtig verraten, wie der Tag am Set lief.