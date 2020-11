Diskussion über Blitzer in Calberlah: Ist er notwendig oder nicht?

Calberlah

Gut zwei Millionen Fahrzeuge sind innerhalb eines Jahres an der Tempo-Messtafel an der Calberlaher Hauptstraße vorbei gefahren. Mehr als die Hälfte von ihnen war schneller als 60 km/h. Eine Anwohnerin der Hauptstraße hat deshalb bei der Gemeinde einen Blitzer beantragt. Der Bauausschuss hat diesen abgelehnt – Verständnis hat die Frau dafür nicht.

„Die Zahlen sprechen für sich“, sagt die Frau, die lieber ungenannt bleiben will. Und die Tafel zeichne nur die Geschwindigkeiten von der Kanalbrücke in Richtung Marktplatz auf. „In die andere Richtung fahren ja noch einmal genauso viele Autos“, meint sie. Der Verkehr habe in den letzten Jahrzehnten beständig zugenommen. An der Hauptstraße zu spielen, wie sie es noch als Kind getan habe, sei mittlerweile unmöglich. Selbst das Überqueren der Straße bei ihren täglichen Spaziergängen sei gefährlich. „All das nimmt einem Lebensqualität“, sagt die Frau. Dabei betont sie, dass sie nicht beantragt habe, den Blitzer in Höhe ihres Grundstücks aufzustellen.

Polizei und Landkreis sehen keine Notwendigkeit für einen Blitzer an der Hauptstraße

Calberlahs Bürgermeister Thomas Goltermann erklärt, warum der Bauausschuss den Blitzer abgelehnt hat. Im Vorfeld habe die Gemeinde Gespräche mit Polizei und Landkreis geführt – mit dem Ergebnis, dass die Calberlaher Hauptstraße kein Unfallschwerpunkt sei. Es habe laut Polizei in den vergangenen drei Jahren keine signifikanten, durch zu hohe Geschwindigkeit verursachten Unfälle gegeben. „Die Unfälle, die es gab, wurden eher durch Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit verursacht“, berichtet der Bürgermeister. Eine Tempo-Messung der Polizei habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 km/h ergeben. „Das ist zu schnell, aber laut Polizei noch nicht im Bereich der Raserei“, erklärt Goltermann. Die Messung habe die Werte der Tempo-Messtafel im wesentlichen bestätigt.

Polizei und Landkreis sehen deshalb keine Notwendigkeit für einen Blitzer an Calberlahs Hauptstraße. Und in der Folge sieht die Gemeinde keine Chance, einen zu bekommen. „Für die Antragstellerin ist das unbefriedigend. Das gebe ich zu“, sagt Bürgermeister Goltermann. Ihn hat es überrascht, dass innerhalb eines Jahres so viele Fahrzeuge durch Calberlah fahren. Seine Wahrnehmung ist, dass besonders abends zu schnell gefahren wird. Er sagt: „Ich bin daran interessiert, dass etwas passiert.“ So wünscht er sich, dass häufiger mobile Blitzer im Einsatz sind. „Dann gäbe es auch keinen Gewöhnungseffekt.“

Die Anwohnerin hat jetzt eine zweite Tempo-Messtafel beantragt

Auch wenn ihr Blitzer-Antrag noch durch den Gemeinderat muss, hätte sich die Anwohnerin der Calberlaher Hauptstraße von den Politikern mehr Einsatz für die Verkehrsberuhigung gewünscht. „Es wird nur kurz darüber gesprochen, aber nicht viel getan“, kritisiert sie. Weil sie davon ausgeht, dass ihr Blitzer-Antrag endgültig abgelehnt wird, hat sie nun eine Tempo-Messtafel für die andere Fahrtrichtung beantragt. „Das wäre zumindest ein kleiner Schritt“, sagt sie. Und für die Gemeinde zudem noch kostengünstiger: nämlich 2000 bis 3000 Euro statt etwa 100 000 Euro für einen Blitzer.

Von Christian Albroscheit