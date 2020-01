Die neue Feuerwehrjacke merkt sich jede Wäsche

Samtgemeinde Isenbüttel

In neuem Look präsentieren sich nun die Feuerwehren in der Samtgemeinde Isenbüttel. Die Brandschützer aus Calberlah führten die neue Bekleidung jetzt vor.

125 Stück nagelneue Einsatzjacken und Hosen in Sandfarben mit reflektierenden Streifen sind bereits an die im Feuerwehrdienst tätigen Atemschutzgeräteträger übergeben worden. Weitere 200 Stück dieser Einsatzkleidung werden im Nachzug geliefert, sodass die komplette Feuerwehr der Samtgemeinde mit der neuen Kleidung ausgestattet wird.

Kosten: 900 Euro pro Stück

„Die alten Jacken und Hosen sind in die Jahre gekommen“, sagt Gemeindebrandmeister Björn Kölsch. „Nach intensiven Recherchen überzeugte uns diese Art von Feuerwehreinsatzkleidung. Geliefert wird diese von einer Ausstattungsfirma aus Österreich. Kostenpunkt pro Stück etwa 900 Euro.“ Das Besondere: In der Jacke ist ein Chip eingebaut, der alles dokumentiert, was mit der Jacke passiert. Es wird automatisch jeder Reinigungsgang festgehalten. Das ist für die Beständigkeit des Materials wichtig.

Jeder Anzug eine Maßanfertigung

Diese Schutzkleidung wird exakt nach den Anforderungen der Kunden, unter Berücksichtigung der letztgültigen Europäischen Normen hergestellt. Die Anzüge sind nicht von der Stange. Jeder einzelne Träger wird vermessen und dann der Anzug maßangefertigt. Im Gegensatz zur jetzigen Einsatzkleidung bietet diese viel mehr Taschen – darunter sogar eine speziell für das mitzunehmende Funkgerät. „Probiert und getestet wurden die Einsatzkleidung von verschiedenen Kameraden aus der Samtgemeinde. Meinungen holten wir uns auch in drei Referenzfeuerwehren, die diese Kleidung schon länger benutzen. So konnten wir viel über diese Kleidung erfahren“, erklärt Kölsch.

Von Edgar Huwe