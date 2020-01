Das bringt die Calberlaher zum Lachen

Calberlah

Vier Termine zum Vormerken: 18. Januar, 7. März, 26. September und 16. Januar 2021. Freunde geistreichen Witzes und temporeicher Pointen sollten sich diese Daten fett im Kalender markieren und freihalten, denn die Arbeitsgemeinschaft Culturbalah sorgt mit ihrem neuen Jahresprogramm für beste Unterhaltung.

Ein Jahr im Rückspiegel

Das geht los mit den Brüdern Podewitz als „Jahrsager“ – sie werden das Jahr 2019 am Samstag, 18. Januar, im Rückspiegel noch mal unter die Lupe nehmen. Obwohl es ja eigentlich völlig überflüssig gewesen ist – finden die Brüder jedenfalls.

Ein Jahr im Rückspiegel: Die Brüder Podewitz. Quelle: Podewitz

Aber manche Themen müssen dann doch noch mal aufgegriffen werden. So der Schock im Frühjahr: Nach ihrem Gastauftritt beim Eurovision Song Contest hagelt es Gerüchte. Hat Superstar Madonna es mit dem Diätwahn übertrieben? Jedenfalls hat sie inzwischen schon eine ganz dünne Stimme. Und auch die überall sichtbaren Stress-Symptome kommen zur Sprache, sogar Notre Dame hat Burnout. Nicht unerwähnt lassen die Brüder Jubiläen wie zehn Jahre WhatsApp, 30 Jahre Mauerfall, 50 Jahre Mondlandung und 70 Jahre Grundgesetz.

Eventuell wird sogar getanzt

Vocal Recall kommen dann am Samstag, 7. März, in die Aula der Realschule. „Irgendwas stimmt immer“, strahlen sie ungetrübten Optimismus aus. Über den Inhalt ihres vierten Abendprogramms schweigen sich die Künstler vehement aus. Fest steht aber, dass es witzig, hochmusikalisch und höchst erfrischend wird. Eventuell wird sogar getanzt. Man kann unbesorgt sein: Irgendwas stimmt immer. Die Girlgroup mit drei Boys ist seit ihrer Kindheit zu groß für jede Schublade. Alice Köfer, Dieter Behrens und Marco Billep eilt der Ruf voraus, trotz erstklassiger musikalischer Einbildung ein sympathisches Gesangstrio zu sein. Mit ihrem multi-Tasten-fähigen Pianisten Martin Rosengarten springt die Fast-Acappella-Band liebevoll durch die Musikgeschichte und fusioniert in ohrenberaubendem Tempo alles, was Rang und Namen hat.

Auch Puppen haben Probleme

Zur „Puppen-Therapie“ bittet Jörg Jará am Samstag, 26. September. Denn auch Puppen haben Probleme: Herr Jensen verzweifelt an den neuen Medien, Olga vermisst den Elektriker und Herr Niemand hat so viele kleine Wehwehchen, dass er vergessen hat, was ihm eigentlich fehlt.

Puppen-Therapie: Jörg Jará kommt nach Calberlah. Quelle: Archiv

Gut, dass im Puppenkosmos auch andere zu Wort kommen: Psychologie-Professor Karl-Friedrich Jensen gibt praktische Tipps, Ex-Knacki Lutz-Maria punktet mit einer Entspannungsübung und Telefonseelsorgerin Hilde Sommer macht ein Paar wieder glücklich. Bauchredner Jörg Jará macht in seinem Theaterprogramm aus der Puppen- eine Gruppen-Therapie, bei der sich die Zuschauer bestens amüsieren. Lachen ist eben die beste Medizin.

Lachen ohne Reue

„Wunderbar – es ist ja so!“, wird Ingo Oschmann dann gemeinsam mit den Calberlahern und ihren Gästen am Samstag, 16. Januar, das Jahr 2021 begrüßen. Ingo Oschmann, die Stimmungskanone aus der ostwestfälischen Humorhochburg Bielefeld, fegt mit seinem Live-Programm über Deutschland. Eine Humorparty mit Pointensalven im Sekundentakt, ein Programm voller verbaler Höhepunkte und menschlicher Abgründe. Kein anderer Comedykünstler schafft den Spagat zwischen Stand up Comedy, Improvisation und feiner Zauberei so gekonnt wie er. Seine Abende sind nie gleich, denn jedes Publikum ist anders. „Wunderbar – es ist ja so!“ ist ein wortreicher, magischer Abend, der sein Publikum in kalten Zeiten mit einem warmen Herzen entlässt.

Lachen ohne Reue: Ingo Oschmann begrüßt 2021 in Calberlah. Quelle: Archiv

Denn Ingo hat eine Botschaft: „Lachen ohne Reue“. Dabei hebt er sich wohltuend von einer Vielzahl anderer Komiker im deutschsprachigen Raum ab, denn Ingo Oschmann ist alles andere als ein monothematischer Possenreißer.

Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr in der Aula der Realschule, Einlass ist immer ab 19 Uhr.

Von der Redaktion