Die Zeit der Jugendtreffs ist vorbei: Isenbüttel denkt über neue Wege nach

Isenbüttel

Die Kinder- und Jugendarbeit in der Samtgemeinde Isenbüttel muss neu konzipiert werden, denn mit dem seit 2013 praktizierten Konzept erreicht man den Nachwuchs nicht mehr. Diese alarmierende Nachricht stand im Mittelpunkt eines Berichts über die Entwicklung der Jugendarbeit, der am Dienstag dem Samtgemeindejugend- und -Sozialausschuss in der Aula der Realschule Calberlah präsentiert wurde.

Während Fachbereichsleiter Stefan Prekale und Abteilungsleiter Thorsten Müller vom Fachberei Bürgerservice, Ordnung und Familie sinkende Besucherzahlen und vor allem immer jüngere Besucher in den Jugendtreffpunkten konstatierten, unterbreitete Mitarbeiterin Imke Hashagen eine Fülle von Anregungen und Ideen, wie durch Kooperation beispielsweise mit Schulen, Kirchen, Vereinen, Feuerwehren und anderen Verbänden die junge Klientel besser und vor allem in größerer Zahl erreicht werden könne.

Die Jugendförderung überprüft ihr bisheriges Konzept der Jugendarbeit

Den Lockdown in der Corona-Pandemie habe die Jugendförderung der Samtgemeinde genutzt, um die Situation zu checken und ihr bisheriges Konzept der Jugendarbeit zu überprüfen, hatte zuvor Stefan Prekale vorgetragen. Der Jugendtreff Calberlah in der Realschule Schulstraße beispielsweise sei mit durchschnittlich sieben Besuchern täglich unter den Erwartungen frequentiert. Man stellte zudem fest, dass wegen des gesellschaftlichen Wandels mit einer Digitalisierung der Lebenswelt Jugendlicher, wegen mehr zeitlicher Eingrenzung durch den Ganztags-Schulbetrieb und wegen einer Fülle anderweitiger attraktiver Angebote die Akzeptanz einer offenen Jugendarbeit immer weiter schwinde.

Immer mehr jüngere Besucher: Der Teenie-Treff in Isenbüttel wird gut frequentiert. Quelle: Ron Niebuhr Archiv

Dem wolle die Samtgemeinde entgegensteuern. So schlägt die Verwaltung vor, die Einrichtungen in Calberlah und Isenbüttel in „Treffpunkt“ umzubenennen. Calberlah solle für die Zielgruppe ab elf Jahren zweimal in der Woche geöffnet werden, Isenbüttel für die gleiche Gruppe einmal pro Woche. Unter dem Begriff „Sozialräumliches Netzwerk“ sollten ferner gemeinsam mit anderen Einrichtungen wie Vereinen und Kirchen Konzepte für die Jugendarbeit abgestimmt werden.

Isenbüttels Treff soll auch für Eltern und Senioren offen stehen

Der Jugendtreff Isenbüttel schließlich solle zu einem Mehrgenerationenhaus umgestaltet werden, wo es zu 50 Prozent Angebote für Kinder und Jugendliche sowie zu jeweils 25 Prozent Angebote für Eltern und Senioren gibt. In detaillierten Ausführungen listete Imke Hashagen eine Fülle von Maßnahmen auf, die für mehr Akzeptanz bei den Zielgruppen sorgen sollen. Einer der Bausteine ist die Förderung von Jugendleitern, die dann ihren Schützlingen weitere Unterhaltungsangebote „schmackhaft“ machen sollen. Tanzkurse beispielsweise wurden genannt, die Möglichkeiten von Film- und Musikproduktionen, Babysitterkurse und vieles mehr.

Der Samtgemeindeausschuss reagierte grundsätzlich positiv auf den Beschluss-Vorschlag und stimmte zu. Kritisiert wurde allerdings, dass man sich mit dieser Neuorientierung zu viel Zeit gelassen habe (Klaus Rautenbach, Grüne). Andere Samtgemeinden würden erfolgreicher agieren. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, die Ideen weiter auszubauen und erneut über die neu ausgerichtete Jugendarbeit zu referieren.

Von Burkhard Heuer