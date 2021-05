Die Wünsche der Isenbütteler Mountainbiker

Isenbüttel

Die Gestaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet, der Zustand von Spielgeräten sowie Möglichkeiten, Eltern mit ihren Ideen in die Verbesserung von Spielwerten einzubinden, standen auf der Tagesordnung einer öffentlichen Sitzung des Sport-, Jugend- und Kulturausschusses der Gemeinde Isenbüttel. Doch nicht nur für Kinder ist einiges geplant, auch die Jugend von Isenbüttel schlägt eine Neuerung vor.

So will man das zumeist verwaiste und kaum genutzte Volleyballfeld auf dem Jugendplatz in den bereits vorhandenen Fahrradparcours integrieren und hier einen Sprungtisch für Mountainbikes errichten. „Wir würden bei diesem Projekt sogar selbst Hand mit anlegen und den Spaten schwingen“, sagte Ole Schomann, der im Ausschuss die Möglichkeit bekommen hatte, das Vorhaben zu erläutern.

Die Nutzer sollen selbst definieren, wie sie die Anlage gestalten möchten

Solches Engagement stieß in der Hybridsitzung mit Präsenz und digitaler Teilnahme überwiegend auf Anerkennung. Ernst Glas (IWG): „Eine gute Sache.“ Die Nutzer sollten selbst definieren, wie sie die Anlage gestalten möchten. Auch Detlef Lehner (SPD) signalisierte, das Vorhaben zu unterstützen. Dies übrigens auch vor dem Hintergrund, dass ein derartiger Fahrradparcours, wie man ihn in Isenbüttel schon jetzt findet, bislang in der Region ziemlich einmalig ist. Grund genug für die Jugend des Ortes, auf diese Errungenschaft besonders stolz zu sein.

Die 72-Stunden-Aktion: Die Landjugend hatte die BMX-Strecke auf Vordermann gebracht. Quelle: Ron Niebuhr

Ob sie allerdings den nunmehr geplanten Sprungtisch tatsächlich in Eigenregie und Eigenarbeit erstellen können, sorgt in der Verwaltung noch für einiges Nachdenken. „Momentan kann ich mich mit diesem Angebot noch nicht so ganz anfreunden“, erklärte Büroleiter Kai Krink.

Die Arbeitsgruppe stellt ihre Pläne für die Spielplätze vor

Erörtert wurde in der Sitzung auch die Situation der Kinderspielplätze, deren Zustand unterschiedlich bewertet wird. Rund 10 000 Euro stehen zur Verfügung, um alte Spielgeräte auszutauschen und neue anzuschaffen. Klaus Rautenbach (Grüne) und Ernst Glas (IWG) regten zuvor an, die vorhandenen Spielplätze stärker als bisher auf eine jüngere Klientel auszurichten. „Die Kleinen werden durch die Bank vernachlässigt“, kritisierte Rautenbach.

Grundsätzlich folgte man den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Spielplätze, die diverse Objekte zur Verbesserung vorgeschlagen hat. Da geht es um die Ausstattung mit großen Legosteinen, um ein Klettergerät für den Triftweg, ein Karussell für den Spielplatz Weidenweg, um diverse Rutschen, Wanderweg und Sonnensegel. Zudem muss am Spielplatz Margeritenweg ein abgängiges Klettergerüst demontiert werden. Damit wären die verfügbaren Finanzmittel dann allerdings erschöpft.

Die Eltern aus dem Bartelskamp haben eine Liste mit Vorschlägen

Der Ausschuss war sich einig in der Auffassung, zukünftig verstärkt mit der Elternschaft zusammen zu arbeiten und Ideen zur Verbesserung des Spielwertes regelmäßig auszutauschen. Für den Margeritenweg im Baugebiet „Am Bartelskamp“ haben Eltern statt Klettergerüst übrigens bereits eine Liste von anderen Vorschlägen unterbreitet, die in diesem Jahr aber ganz sicher nicht abzuarbeiten ist. Dafür reiche das Budget einfach nicht aus. Man wird sich mit diesen Vorschlägen aber sicher im nächsten Jahr beschäftigen.

Von Burkhard Heuer