Samtgemeinde Isenbüttel

Die „Treffpunkte“ in Isenbüttel und Calberlah öffnen wieder – Besucher ab elf Jahren sind dort ab sofort willkommen. Die Treffpunkte sind die früheren Jugend- und Teenietreffs. Im Zuge der Neu-Konzeptionierung der Jugendarbeit hat sich die Jugendförderung dazu entschieden, keine Unterscheidung mehr zwischen Jugend- und Teenietreffs zu machen. Die Einrichtungen werden nun einheitlich Treffpunkt genannt.

Während der Öffnungszeiten der Treffpunkte haben die Besucher die Möglichkeit, den Treff mit all seinen Möglichkeiten zu nutzen – Kickern, Billard spielen, Zocken – und Gleichaltrige zu treffen. Darüber hinaus findet immer montags in Isenbüttel und donnerstags in Calberlah während der Öffnungszeiten eine besondere Aktion statt. Die Mitarbeiterinnen der Jugendförderung Imke Hashagen und Sina Potratz freuen sich, die früheren Treffbesucher wiederzusehen und neue Besucher zu begrüßen.

Actionbound, Spiele-Apps testen und Badebomben bauen

Auf dem Programm bis zu den Sommerferien stehen noch Bewegungsangebote wie zum Beispiel Actionbound (Montag, 21. Juni und 1. Juli). Dabei handelt es sich um eine digitale Rallye, bei der jedes Team Fragen beantworten, Aufgaben erfüllen und GPS-Koordinaten folgen muss. Per App auf den Treffpunkt-Tablets werden die dafür notwendigen Karten, Fragen und Aufgaben angezeigt.

Die neu angeschafften Treffpunkt-Tablets kommen aber auch bei einem weiteren Angebot zum Einsatz. Am Montag, 14. Juni, werden beim „Spiele-Apps testen“ Spiele getestet, die mit mehreren Mitspielerinnen und Mitspielern gespielt werden können und bei denen Teamarbeit und Schnelligkeit gefragt sind. Das Programm beinhaltet außerdem noch kreative Aktionen wie DIY Badebomben (Donnerstag, 24. Juni) und Porzellan bemalen (Montag, 12. Juli). Ein weiteres Highlight ist das Angebot „Sommer, Sonne, Cocktails“ am Montag, 19. Juli. Bei diesem Angebot verwandelt sich, bei hoffentlich schönem Wetter, der Treffpunkt Isenbüttel kurz vor den Sommerferien in eine Cocktailbar.

Feste Öffnungszeiten montags in Isenbüttel und donnerstags in Calberlah

Das komplette Programm und das Hygienekonzept sind unter www.anmeldung.rabenspass.de einsehbar. Der Treffpunkt in Isenbüttel, Schulstraße 31, öffnet immer montags von 17 bis 19 Uhr. Der Treffpunkt in Calberlah, Schulstraße 3, öffnet immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Sollten Kosten für die Aktionen anfallen, so sind diese vor der Veranstaltung bei der Leitung zu entrichten. Da die Öffnung an vielen Bedingungen geknüpft ist, die sich an einem Hygienekonzept orientieren, ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Mund-Nasen-Maske mitzubringen.

Von der AZ-Redaktion